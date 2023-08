Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Das australische Duo Tim McMillan und Rachel Snow sorgt am Freitagabend an den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt für „Saitenathletik und Harmonienzauber".

Saalfeld/Rudolstadt Menschen, Tiere und Beinahe-Sensationen gibt es ab Freitag unter anderem in Königsee, Meura, Böhlscheiben und Rudolstadt

Das erste Wochenende im August hält nicht die ganz großen Veranstaltungen bereit, dafür eine Menge kleiner und feiner Events, wie das hier schon angekündigte Figurentheaterfestival in Lehesten. Auch der Theater-Spiel-Laden ist mit seinem "Wirtshaus im Spessart" wieder im Doppelpack in den Bauernhäusern in Rudolstadt zu erleben. Auch Sommerkino gibt es wieder in Saalfeld, Rudolstadt und am Fröbelturm Oberweißbach - auch wenn es sich temperaturtechnisch nicht so anfühlt. In Saalfeld ist außerdem am Sonnabend Trödelmarkt am Weidig.

Wir haben diesmal diese fünf Tipps für Sie herausgesucht:

1. Australier zu Gast in den Thüringer Bauernhäusern

Handwerk wird zur Kunst, wenn das australische Duo Tim McMillan und Rachel Snow die Bühne der Bauernhäuser betritt. Am Freitag um 19.30 Uhr präsentieren die beiden Musiker ein Konzert, das sich aus melodischem Songwriting, athletischen Gitarrenkniffen und feinsinnigen Violin-Klängen zusammensetzt. Dabei verschmelzen laut Ankündigung des Veranstalters "Einflüsse aus Folk und Klassik mit Jazz, Blues und einer Prise Prog-Rock zu einem einzigartigen Klangspektrum".

Die Besucher erwarte ein Abend voller fröhlicher Tanzeinlagen und melancholischer Melodien. Die Musik des Duos besteche "durch eine warme und intime Atmosphäre, bei der die beiden Stimmen von Tim McMillan und Rachel Snow sanft miteinander verschmelzen und bewegende Harmonien zaubern".

2. Neptunfest mit Beachparty im Waldseebad Königsee

So wie in der vorigen Woche in Saalfeld, wird auch das für diesen Freitag geplante Nachtschwimmen im Alexandrabad in Leutenberg abgesagt. In Königsee hingegen hält man trotz der nicht gerade berauschenden Wetteraussichten bisher fest an der für Sonnabend geplanten Neptunfest mit Beachparty im Waldseebad.

Los geht es - bei freiem Eintritt für Kinder - bereits um 11 Uhr. Vorgesehen sind Neptuntaufe, Kinderschminken, Popcorn, Feuerwehr und Bogenschießen. Um 16 Uhr beginnt die große Beachparty mit zwei DJs.

3. Sommergala im Haflinger-Gestüt Meura

Europas größtes Haflinger-Gestüt in Meura ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. An diesem Wochenende lohnt es sich aber besonders, denn am Sonnabend und Sonntag steht die Sommergala mit Gestütsparade auf dem Programm. Jeweils ab 11 Uhr beginnt das bunte Treiben auf dem Gelände, die eigentliche Show beginnt um 14 Uhr.

Seit nunmehr 40 Jahren treten die Haflinger aus dem idyllischen 650-Seelen-Dorf und die Naturprodukte von hier den Siegeszug in alle Welt hinaus an. In diesem Jahr feiert das Gestüt als Familienbetreib 30-jähriges Jubiläum und der Verein zur Brauchtums- und Traditionspflege im ländlichen Raum feiert sein 20-jähriges Bestehen. Daher wird das Schauprogramm geprägt sein von vielen verschiedenen Anspannungen und es gibt eine Vielzahl von zusätzlichen Teilnehmern, wie zum Beispiel die Ponysportler aus Erfurt, ein Team aus Wenigenauma sowie Claus Luber (Haflinger Luber). Es wird zwei Quadrigen geben und zwei Zehnspänner als Abschlussbild.

4. Dorffest in Böhlscheiben mit Musik, Tanz und Stimmung

"Unser Böhlscheiben" heißt der Verein, der am Sonnabend zum Dorffest in den kleinen Ortsteil von Bad Blankenburg einlädt. Auf der Höhe gibt es ganztägig ein buntes Programm mit Bierzelt, Hüpfburg, Preiskegeln und der Prämierung des Nagelkönigs. Ab 14.30 Uhr spielen die Cursdorfer Musikanten auf, am Abend gibt es Tanz und Stimmungsmusik mit der Onkel-Ole-Band aus Thüringen. Der Eintritt ist übrigens frei.

5. Straßenkünstler mit Cello im Schillerhaus Rudolstadt

Matthias Marggraff alias Prypjat Syndrome entführt als wohl bekanntester Straßenkünstler Magdeburgs am Sonnabend ab 19.30 Uhr im Schillerhaus Rudolstadt mit seinem Cello in berauschende Sphären, mal jazzig, mal rockig und dann wieder klassisch, abgemischt mit Perkussion auf dem Cello-Korpus. So entsteht eine Vielzahl von Tönen und Melodien, die sich ausdehnen und wieder zusammenziehen, die rhythmisch und effektvoll in die Sommernacht hallen.

Marggraff bezeichnet sich selbst als Anti-Cellist und hat bereits mehrere Alben aufgenommen. Das Besondere an seinen Konzerten ist, dass jeder seiner Auftritte einzigartig ist und von Improvisationen und momentanen Stimmungen getragen wird, sodass es jedes Mal ein Klangerlebnis darstellt, seiner Musik zu lauschen.