Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

The Magic Mumble Jumble, ein Neo-Hippie-Kollektiv mit internationaler Besetzung, bringt seit 2013 seine musikalisch vielseitige, bunte und gut gelaunte Show auf europäische Bühnen. Freitagabend sind sie an den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt zu Gast.

Saalfeld/Rudolstadt Musik zwischen Kloster, Kirche und Bauernhäusern, Badfest, Preisskat und Traktoren bewerben sich um die Gunst des Publikums

Eine Woche vor dem Ende der Sommerferien gibt es wieder reichlich Angebote zur kulturvollen Gestaltung der Freizeit. Ein paar Veranstaltungen, wie das noch bis zum Sonntag laufende Kulturfestival Paulinzella, wurden hier schon ausführlich angekündigt. Das trifft auch auf die Feier zum dreijährigen Bestehen der Kleinkunstbühne in der Villa Weidig in Saalfeld zu. Hier gibt es am Sonnabend ab 18 Uhr Handpans, Balkanmusik und am späteren Abend einen DJ, der für Stimmung sorgen wird.

Das Waldseefest in Königsee mit Neptuntaufe und Beachparty hatten wir schon vorige Woche angekündigt, an diesem Samstag soll es nun tatsächlich stattfinden - bei hoffentlich schönem Wetter.

Unsere Top 5 Tipps sind diesmal folgende:

1. Wilde Tanzmusik an den Thüringer Bauernhäusern

"The Magic Mumble Jumble: Wilde Tanzmusik zum Leben und zum Lieben", ist am Freitagabend ab 19.30 Uhr an den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt angekündigt. Das achtköpfige Neo-Hippie-Kollektiv mit internationaler Besetzung bringt seit 2013 eine musikalisch vielseitige, bunte und gut gelaunte Show auf europäische Bühnen. "Mit acht Singstimmen, Blasinstrumenten, Cello, Perkussion, Piano, elektrischen sowie akustischen Gitarren errichten sie eine eigene Klangwelt aus Jazz, Pop, Indie und Folk", heißt es in der Ankündigung. Ihre Musik lade zum Tanzen ein und schaffe gleichzeitig Raum für kuschelige Momente, abseits von Kitsch. "So klingt der Soundtrack auf der Straße, die Freiheit heißt", schreibt die Stadtverwaltung als Veranstalter des "Rudolstädter Sommers".

2. Vierte Auflage des Obernitz-Festivals in Saalfeld

Ein kleines, aber feines Festival gibt es am Sonnabend auf der Festwiese im Saalfelder Ortsteil Obernitz. Ab 14 Uhr steht hier für Kinder und Familien Bootfahren, Graffitiecke, Mal- und Bastelecke, Kinderschminken, Hüpfburgen und mehr auf dem Programm. Am Abend legen gleich ein halbes Dutzend DJs auf.

3. Preisskat und zehn Jahre Heimatstube in Gösselsdorf

Am Sonnabend findet ab 14 Uhr der 21. Gösselsdorfer Preisskat statt. Gespielt werden zwei Serien mit 40 Spielen. Der Einsatz wird komplett ausgezahlt.

In diesem Jahr ist der Preisskat eingebettet in die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Heimatstube in dem Reichmannsdorfer Ortsteil. Sie wurde im August 2013 eröffnet. Ausgestellt sind Urkunden, Dokumente, Fotos und Gegenstände aus der 750-jährigen Geschichte des Ortes.

Erstmals wird eine Originalzeichnung von Anton Skalnik mit der Dorfansicht von 1950 zu sehen sein. Das stark beschädigte Bild wurde von einer Gösselsdorfer Familie der Heimatstube überlassen und von Marlies Patzloff aus Reichmannsdorf restauriert. Als Zugabe malte sie noch ein neues Bild mit der heutigen Dorfansicht aus gleicher Perspektive. So kann man die Veränderungen Gösselsdorfs der letzten 70 Jahre gut erkennen. Am Samstag wird die Heimatstube ab 13 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet sein.

Eine Sonderausstellung erinnert zudem an das Gösselsdorfer Backhausfest mit Traktorenparade, das bis 2019 immer am zweiten Augustwochenende über 1000 Besucher auf die Saalfelder Höhe lockte.

4. Traktorentreffen drei Tage lang in Remda

Auf das Knattern der Motoren muss man trotzdem nicht verzichten, denn bereits zum siebten Mal laden die Traktorenfreunde Remda zum Traktorentreffen nach Remda ein. Am Freitag stehen rund um das Museum Anreise und am Abend Traktorenkino auf dem Programm, am Sonnabend wird 10 Uhr die zweite Museumsetage eröffnet. Der Zweiradtag mit Ausfahrt endet am Abend mit Disko. Am Sonntag folgen Traktorenausfahrt, Ponyreiten, Kunstschmieden, Hüpfburg und mehr.

5. Kirchenkonzert mit A'N'T feat. Sixpack in Catharinau

Für einen besinnlichen Ausklang des Wochenendes sorgt am Sonntag ab 16 Uhr ein Konzert mit A’N’T feat. Sixpack in der Kirche Catharinau. Die Musiker Markus, Ace, Torsten, Thomas, Elle und Stefan werden die Dorfkirche in dem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel wieder in einen kleinen Konzertsaal verwandeln. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm von Volkslied bis Rock. Unterschiedlichste Instrumente wie Gitarren, Dudelsack, Trompete, Irish Whistle und Cajon werden zum Einsatz kommen.

Mitklatschen, Mitsingen, Schwelgen und Träumen ist ausdrücklich erwünscht.