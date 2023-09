Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Abseits der großen Feste gibt es von Freitag bis Sonntag noch mehr Spannendes - das Beste vom Rest

Allein die großen Feste würden an diesem veranstaltungstechnisch denkwürdigen Wochenende die Top 5 im Nu füllen: In Saalfeld wird zum Bierfest mit jeder Menge Ramba-Zamba auf dem Markt geladen, in Rudolstadt beginnt mit einer Baustellen-Party im Vogue 2.0 ein dreitägiges Kinofest, das auch die Kreisstadt einschließt, und das Theater eröffnet die Spielzeit mit einem großen Spektakel am Sonntag Nachmittag.

Das fast ausverkaufte Konzert mit Wenzel und Band am Samstagabend an den Thüringer Bauernhäusern braucht ebenso keine besondere Werbung, wie der Tag des offenen Denkmals, der sich am zweiten Sonntag im September etabliert hat und Angebote im ganzen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bereit hält.

Daneben gibt es aber noch ein paar spannende Sachen, die ebenso Publikum verdienen, wie alles andere. Hier ist also sozusagen das Beste vom Rest.

1. Andreas Schirneck live in Bad Blankenburg

Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck ist seit über drei Jahrzehnten mit seinem Neil Young Tribute in Deutschland und darüber hinaus unterwegs. Dabei geht es ihm nicht nur um die Interpretation der Songs, sondern auch um die Hintergründe deren Entstehung.

Dieses Konzept erhielt einen neuen Impuls, als der Kanadier vor einigen Jahren seine Autobiographie unter dem Titel „Ein Hippietraum“ auf den Markt brachte. Schirneck wird kurze Passagen aus diesem Buch sowie aus weiteren Quellen lesen. Jeweils passend dazu spielt er ausgewählte Songs von Neil Young, wie von ihm gewohnt garantiert live und ohne doppelten Boden.

Die Konzertlesung findet statt am Freitag im Kunstkreis Bad Blankenburg am Markt und beginnt um 19 Uhr. Reservierungen sind noch möglich unter Telefon Nummer 036741 / 41724.

2. Ramm Tamm Tilda an den Bauernhäusern

Zur selben Zeit stürmt Ramm Tamm Tilda mit einem Konzert die Bühne der Thüringer Bauernhäuser im Heinepark zu Rudolstadt. Deutsche Texte mit Schnellkraft und Wortwitz. Ska, Reggae, Jazz und eine große Handvoll Kleinkunst. Seit der Gründung im August 2018 erobert diese Band Bühnen und Plätze und spielt sich dort in die Herzen all derer, die das pochende Ding offen und am rechten Fleck tragen. Wer diese vier Jungs schon einmal live gesehen hat, kennt die unbändige Spielfreude, die sich nicht nur an ihren Gesichtern ablesen lässt, sondern auch daran, dass sie nicht mehr aufhören zu spielen, wenn sie keiner stoppt.

3. Apfelfest auf dem KulturNaturHof in Bechstedt

Am Sonnabend gibt es von 13 bis 17 Uhr wieder das jährliche Apfelfest auf dem KulturNaturHof in Bechstedt mit Sortenbestimmung, Apfel-Kulinarik und Informationen rund um unser Lieblingsobst. In der Scheune steht der Pomologe Hans-Jürgen Mortag für Sortenbestimmungen (bitte pro Sorte drei Äpfel mitbringen!) sowie allgemeine Informationen zur Verfügung. Im Garten gibt es Kaffee, Waffeln und leckere Apfelkuchen aus der Nestlermühle. Außerdem bieten regionale Produzenten ihre Produkte zur Verkostung und zum Verkauf an.

4. Polizisten musizieren zugunsten der Kirche Volkstedt

Ein Benefizkonzert zugunsten der Kirche Volkstedt, die in den Weihnachtstagen 2022 bei einem Brand schwere Schäden erlitten hat, findet am Sonntag um 17 Uhr im Konzertsaal der Kreismusikschule Rudolstadt statt. Fünf Musiker des Polizeiorchesters Thüringen spielen Werke von Beethoven, Doppler und Reinecke.

5. Poetry Slamer messen sich im Heinepark

Am Sonntag treten sieben begabte Wortkünstler im Heinepark Rudolstadt gegeneinander an. Das Publikum darf entscheiden, wer der beste Poet unter den Teilnehmern ist. Unter den Künstlern sind diesmal die sehr engagierte Slampoetin Inke Sommerlang, Haye Stein, Dana Galkina, Mitja Lenz und drei Teilnehmer der offenen Liste. Musikalisch wird der Abend von der dreimaligen Gewinnerin des thüringischen Song-Slams Johanna Philipp untermalt. Los geht es am Sonntag um 19 Uhr an den Bauernhäusern.