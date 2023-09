Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Schon vor zwei Jahren war das "Sushi Massaker" auf der Bühne an den Thüringer Bauernhäusern zu erleben. Am Freitag kehren die drei Musiker zurück.

Saalfeld/Rudolstadt Kirmessaison strebt ihrem Höhepunkt entgegen, während das Theater zur ersten Premiere in den Schminkkasten bittet

Auch das letzte Wochenende des kalendarischen Sommers ist noch einmal gespickt mit Veranstaltungen, denen das Wetter nach allen Prognosen freundlich gesinnt sein wird. Auf ein paar davon, das Saalepaddeln in Remschütz oder die Kirmes in Dittersdorf, wurde an dieser Stelle schon hingewiesen. Kirmes wird auch in weiteren Orten im Landkreis gefeiert, etwa in Weißen und Breternitz.

Auf fünf besondere Veranstaltungen wollen wir an dieser Stelle wie gewohnt hinweisen. Hier sind unsere Tipps:

1. Sushi Massaker an den Bauernhäusern

Sushi Massaker, das sind die Brüder Michael und Thomas Semper sowie Johannes Geißer. Die Band überzeugt durch kraftvolle, leidenschaftliche Songs, druckvollen Klang und ist mal raubeinig, mal gefühlvoll. Zwischen Shakespeare Sonetten und Rock´n Roll loten die Musiker schnörkellose Schnittmengen aus und beeindrucken dabei durch kompakte Arrangements und virtuoses Können. Sie selbst nennen es: "Blues, Grunge und Liebe".

Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr an den Thüringer Bauernhäuser, passend zum Park steht das Programm unter dem Motto eines Zitats von Heinrich Heine: Das Lied hat Fleisch und Rippen.

2. Tag der Schiene an der Bergbahn

Bereits zum zweiten Mal feiert die Deutsche Bahn (DB) mit zahlreichen Aktionen bundesweit die Eisenbahn in Deutschland. In Thüringen öffnet die DB-Tochter Thüringer Bergbahn ihr Erlebnismuseum Maschinarium. In Lichtenhain bietet sich am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit, einen exklusiven Blick in das Herzstück der Bergbahn zu werfen, das Maschinenhaus, wo sich die Antriebsanlage mit den Treibscheiben, den Motoren und den Bremsen befindet.

An verschiedenen Stationen werden die Funktionsweise, Technik und Besonderheiten der Bergbahn interaktiv erläutert. Im Bergbahn-Kino kann man in vergangene Zeiten reisen. Ein neues Highlight ist dabei die Schauvitrine, die zum 100-jährigen Geburtstag der Bergbahn am 15. März 2023 eingeweiht wurde.

3. Politisches Kabarett mit Musik in Saalfeld

Gut 20 Jahre gehörte Heinz Klever zum lebenden Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Als Komponist und Texter arbeitete er für verschiedene Kabaretts und Satirezeitschriften. Sein aktuelles Soloprogram "Allgemeine Realitätstheorie" ist von der Seele auf den Leib geschrieben. Politisch unkorrekt, subversiv, kreuz und quer gedacht, gereimt oder auch nicht, gesprochen und gespielt. Zu erleben ist das politische Kabarett mit Musik am Sonnabend ab 20 Uhr in der Kleinen Bühne Saalfeld in der Villa Weidig.

4. Erste Theater-Premiere der neuen Saison

Nach dem rauschenden Theaterfest zur offiziellen Saisoneröffnung am vergangenen Sonntag halten sich die Akteure in Rudolstadt nicht lange mit der Vorrede auf. Am Sonnabend um 20 Uhr steht im Schminkkasten die erste Premiere auf dem Programm, für die es noch Restkarten gibt.

"Ein Oscar für Emily", so heißt die Komödie von Folker Bohnet und Alexander Alexy um ein gealtertes Schauspielerpaar, das auf die angemessene Würdigung seines Könnens hofft. Spleens und Eitelkeiten der Theater- und Filmwelt werden scharfzüngig auf die Spitze getrieben. Wenn aus Angst vor Mittelmaß und Bedeutungslosigkeit Kunst und Leben ihre Plätze tauschen, bleibt oft nichts übrig als zerplatzte Träume.

5. Probeschnuppern im Feengrotten-Heilstollen

Am Tag des offenen Heilstollens am Sonntag laden die Feengrotten von 10 bis 16 Uhr wieder dazu ein, das besondere, gesundheitsfördernde Klima des Saalfelder Naturheilstollens kostenfrei kennenzulernen.

Für interessierte Besucher ist dies eine ideale Gelegenheit, sich einmal alles genau anzuschauen, ausführlich über die Angebote zu informieren, Fragen über die Linderung von Krankheiten zu stellen und sich einmal von der gesunden Grubenluft zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuer stehen unter Tage für alle Fragen zur Verfügung. Treffpunkt zum „Schnuppertag“ ist im Kassengebäude der Feengrotten.