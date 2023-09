Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Tanzvereine aus der Region luden bereits im Mai einmal in den Garten der Thüringer Bauernhäuser im Heinepark Rudolstadt zum gemeinsamen Tanzen ein. An diesem Sonnabend gibt es an gleicher Stelle eine Neuauflage.

Saalfeld/Rudolstadt Große Theater-Premiere, Kirmessen im halben Landkreis, Kirchenmusik und ein Zirkus in Saalfeld wetteifern um die Gunst der Besucher

Der Spätsommer will uns, so scheint es, in diesem Jahr bis in den Oktober begleiten. Was gut so ist, denn dutzende Vereine zwischen Saale und Bergbahnregion können gutes Wetter bei ihren Freiluftveranstaltungen gebrauchen. Über die Kirmessen in Bucha und Fischersdorf ist hier schon berichtet worden, auch die Premiere der neuen Brecht-Revue von Intendant Steffen Mensching am Theater Rudolstadt wurde schon beleuchtet.

Hier sind fünf weitere Tipps für eine spannende, genuss- und erfahrungsreiche Gestaltung des kommenden Wochenendes.

1. Event-Doppelpack in der Stadthalle Bad Blankenburg

Das größte Veranstaltungshaus im Städtedreieck mischt wieder mit im Reigen der Events. Spannend geht es in der Stadthalle am Freitag ab 19.30 Uhr bei einer Lesung zu unter dem Titel "Den Toten auf der Spur - Ein Profiler ermittelt". Autor Axel Petermann hat als Leiter einer Mordkommission in Bremen und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen mehr als 1000 Fälle bearbeitet, in denen Menschen eines unnatürlichen Todes starben. Seit 2018 ist der Dozent für Kriminalistik und Berater in zahlreichen "Tatort"-Filmen auch Moderator und Fallanalytiker der ZDF-Reihe "Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle".

Musikalisch geht es in Bad Blankenburg am Sonntag weiter, wenn bereits ab 16 Uhr "Die Amigos & Daniela Alfinito" auf ihrer "Für unsere Freunde Tour 2023" Schlager erklingen lassen. Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind seit über 50 Jahren die Amigos - und von je her ein Selbstläufer in der Thüringer Provinz.

2. Mitteldeutsche Kirchenmusiktage im Städtedreieck

Bereits seit Donnerstag und noch bis zum Montag finden im Städtedreieck Rudolstadt, Saalfeld und Bad Blankenburg die Mitteldeutschen Kirchenmusiktage statt. neben Andachten, Gottesdiensten, Weiterbildung und Orgelexkursion gibt es öffentliche Konzerte u.a. mit dem Mädchenchor am Kölner Dom (Freitag, 20 Uhr, Johanneskirche Saalfeld) sowie drei Orgeln und zwei Saxophonen (Sonnabend, 12 Uhr, Johanneskirche).

Eine Uraufführung steht mit Naji Hakims "Die Engel" für Soli, Chor und Kammerensemble am Sonntag, 20 Uhr, in der Stadtkirche St. Andreas in Rudolstadt auf dem Programm. Dort erklingt auch Antonín Dvořáks "Te Deum" für Soli, Chor und Orchester u.a. mit Frank bettenhausen an der Orgel und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt.

3. Todesrad, Dromedare & Jonglage in Saalfeld

Die bekannten deutschen Artistenfamilien Weisheit und Köllner führen in bereits achter Generation eine alte Tradition fort: Den Zirkus. Von Freitag an ist der „Circus Karl Altoff Köllner“ bis zum 1. Oktober auf dem Festplatz Am Weidig in Saalfeld zu Gast.

Tierische Attraktionen sind Dromedare aus Marokko, spanische Riesenesel, Schweizer Ziegen sowie ein englisches Mini-Pony und ein kompletter Viererzug heißblütiger Araber-Hengste. Die "fahrenden Gesellen" selbst zeigen Jonglage, Kautschuk-Akrobatik, Würfe ins Messerbrett sowie Artistik am zehn Meter langen Vertikalseil. Ein besonderer Hingucker: Das US-amerikanische Todesrad. Federboa-Eröffnung, Seifenblasen-Tanz, Clown Francesco und Flaggen-Parade runden das zweistündige Zirkusprogramm ab.

Vorstellungen sind Mittwoch bis Sonntag täglich 16 Uhr sowie am Sonntag, dem 1. Oktober, 11 Uhr.

4. Mitmachtanz an den Thüringer Bauernhäusern

In ungezwungener Atmosphäre das Tanzbein schwingen, egal ob Profi oder Neuling auf dem Tanzparkett: Das geht am Sonnabend ab 19.30 Uhr in den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt. Das Thüringer Folkloretanzensemble Rudolstadt lädt gemeinsam mit dem Gesellschaftstanzclub Saalbogen des 1. SSV Saalfeld 92 und der Band des Rudolstädters Michael Grübler zum gemütlichen Beisammensein ein.

Das Besondere an dem Abend: Der Mix aus Zuschauen und Mitmachen. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigen Kostproben ihres Könnens und fordern das Publikum anschließend auf, es selbst einmal auszuprobieren. „Wir freuen uns besonders auf das gesellige Tanzen mit unseren Gästen“, sagt Amelie Schminnes. Die 19-Jährige absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei ihrem Tanzverein. „Die Schritte sind einfach und schnell gelernt. Jeder, der möchte, egal ob jung oder alt, kann mitmachen.“

5. Zeltkirmes mit Traktor-Pulling in Köngsthal

Die Kirmesgesellschaft Königsthal-Pippelsdorf lädt von Freitag bis Sonntag zur Königsthal-Pippelsdorfer Zeltkirmes in den kleinen Probstzellaer Ortsteil Königsthal ein. Los geht es am Freitagabend mit einer Disco, am Sonnabend folgt der traditionelle Kirmestanz.

Höhepunkt ist traditionell der Sonntag, wenn zum Traktor-Pulling, das ab 13 Uhr bereits zum zwölften Mal stattfindet, mehrere hundert Zuschauer auf der Kirmeswiese erwartet werden. Anschließend gibt es Live-Musik und einen bunten Nachmittag mit Waldmobil, Hüpfburg, Malstraße, Kinderschminken und Schäfchenrennen für die Kleinen.