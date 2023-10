Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Gleich mehrere Instrumente, eine besondere Frucht und die wahrscheinlich längste Kirmes im Landkreis rücken in den Blickpunkt

Halbzeit in den Herbstferien und gefühlt der halbe Landkreis ist irgendwo im Urlaub. Da muss man nach kulturellen Angeboten suchen. Es gibt sie aber, sogar hochkarätig. Hier sind, wie gewohnt an dieser Stelle, fünf Tipps für ein kulturvolles Wochenende:

1. Orgelfahrt mit dem Kantor der Frauenkirche

Zum Jubiläum „15 Jahre Orgel Hoheneiche -15 Jahre OrgelFahrt“ gibt es von Freitag bis Sonntag eine OrgelFahrt mit Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, durch den Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld. Alle musikalischen Beiträge sind auf die jeweiligen Instrumente abgestimmt, nichts wiederholt sich.

Höhepunkt ist eine Orgelnacht am Sonnabend ab 20 Uhr in Hoheneiche. Außerdem gibt es am Sonntag ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kirche im Rudolstädter Ortsteil Volkstedt (19.30 Uhr), wo ein verheerender Brand den historischen Schnitzaltar zu großen Teilen vernichtet hatte. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, es wird um Spenden gebeten. Die weiteren Termine sind: Freitag, 17.30 Uhr Dörnfeld an der Heide, 19 Uhr Allendorf, Sonnabend, 14.30 Uhr Steinsdorf bei Leutenberg, 16 Uhr Kaulsdorf, 18 Uhr Saalfeld, Johanneskirche; Sonntag, 10 Uhr Oberwirbach, 14.30 Uhr Zeutsch, 16.30 Uhr Neusitz und 18 Uhr Heilsberg.

2. Ein Himmel voller Geigen beim Schlosskonzert

Italienische Barockmusik in der barocken Schlosskapelle und im Thüringischen Barockschloss: Virtuose Violinmusik erklingt im 2. Schlosskonzert der Thüringer Symphoniker. Sie spielen am Freitag um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle Saalfeld und am Sonnabend ebenfalls um 19.30 Uhr im Rokokosaal der Heidecksburg.

Für die Konzertbesucher hängt der Himmel voller Geigen. Gemeinsam mit der Geigerin Alina Komissarova und dem italienischen Dirigenten Maurizio Colasanti erforscht das Orchester die Klänge längst vergangener Zeiten und präsentiert das kleinste der Streichinstrumente in seiner virtuosen Klangfülle. Die Zuhörer erwarten bekannte und auch weniger bekannte Werke aus der endlosen Flut italienischer Streichermusik. Dabei darf ein Name nicht fehlen: Antonio Vivaldi.

Mit den Schlosskonzerten im Rokokosaal der Heidecksburg lassen die Thüringer Symphoniker die lange Geschichte der Hofkapelle Rudolstadt wieder aufleben. Die Schlosskapelle in Saalfeld wiederum steht für ein besonderes Konzerterlebnis im Zusammenspiel zwischen Musik und Architektur.

3. Schwarzburg feiert sein Kürbisfest

Mit Kreativangeboten und Leckereien lädt der Förderverein zur Erhaltung des Kultursaales Schwarzburg am Sonnabend zum 22. Mal zum Kürbisfest in den unteren Ort ein. Vereinsmitglieder kochen nach eigener Rezeptur etwa 100 Liter Kürbissuppe, auch eingelegte Früchte und eine Kürbisbowle sind im Angebot. Außerdem werden die Früchte in ihrer ganzen Größe präsentiert und können künstlerisch bearbeitet werden.

Bei einem kleinen Herbstmarkt, der das Fest umrahmt, sind die Gölitzwänder Destillerie, eine Imkerei sowie Buden mit Handarbeits- und Geschenkartikeln vertreten. Los geht es um 14 Uhr auf dem Freigelände am Kultursaal. Bei ungünstiger Witterung wird das Geschehen in den Saal verlegt.

4. Misselmicher Keermse auf der Zielgeraden

Die wahrscheinlich längste Kirmes im Landkreis ist schon seit einer Woche in Meuselbach im Gang und konnte zur Kirmesausgrabung am vorigen Sonnabend einen neuen Besucherrekord verzeichnen. An diesem Wochenende biegt die 30. "Misselmicher Keermse" auf die Zielgerade ein. Am Freitag gibt es Kirmesrock mit Rambling Stamps und am Sonnabend beendet die Nachkirmse mit Four Roses aus Leipzig die neun tollen Tage, die u.a. gefüllt waren mit Fackelumzug, Festumzug, Geschichtsvortrag, Kinderfest und Preisschnorps.

5. Graffiti-Jam und "Ab 14-Party" in den Saalgärten

Bunt und laut geht es am Sonnabend an den Saalgärten in Rudolstadt zu. Grelle Farben, coole Leute, Lackgeruch und entspannte HipHop-Beats - das alles erwartet Besucher beim Graffiti-Jam von 15 bis 18 Uhr am Saaleufer. Neben kalten Getränken und Grillgut gibt es auch ein Workshop-Angebot für Graffiti-Neulinge.

Am Abend folgt in dem Soziokulturellen Zentrum der Stadt eine "Ab 14-Party". Mitten in den Herbstferien sind alle zwischen 14 und 20 Jahren in die Saalgärten eingeladen. Lokale Newcomer-DJs holen von 20 bis 22 Uhr zum musikalischen Rundumschlag aus. Und das Beste? Der Eintritt ist kostenlos.