Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Vier von fast 1900 Besuchern zur 36. Eselsnacht im März in Bad Blankenburg. Der „Graue“ wird auch an diesem Sonnabend wieder das beliebteste Fotomotiv in der Stadthalle sein.

Saalfeld/Rudolstadt Neben der Eselsnacht in Bad Blankenburg als Großereignis im Städtedreieck gibt es weitere lohnende Angebote

Grau ist es geworden, feucht und dunkel. Der Herbst steht am letzten Wochenende im Oktober nicht mehr nur auf der Leiter, er ist schon im Oberstübchen angekommen. Mehr und mehr verlagert sich das kulturelle Geschehen in die Innenräume. Selbst die Kirmessen, die es ab Freitag im Landkreis im halben Dutzend gibt, ziehen wie in Partschefeld auf den Saal statt durch das Dorf.

Keine Werbung nötig hat in aller Regel die Eselsnacht in der Stadthalle Bad Blankenburg als DAS Großereignis am Wochenende im Städtedreieck. Zum 37. Mal findet die Eselsnacht am Sonnabend ab 21 Uhr statt, diesmal unter dem Motto "Halloween". Es gibt Musik und Tanz auf allen Sälen, die letzten Sonderbusse starten gegen 2.30 Uhr nach Rudolstadt und Saalfeld.

Was es noch gibt? Hier sind unsere Top 5 Tipps für die nächsten Tage.

1. Virtuose Musik für Blockflöte und Orgel

Am Freitag findet um 19.30 Uhr in der Stadtkirche ein weiteres Konzert im Rahmen der Rudolstädter Orgeltage statt. Susanne Ehrhardt (Berlin) und KMD Frank Bettenhausen präsentieren ein Programm von der Barockzeit bis zur Romantik. Frau Prof. Ehrhardt ist bekannt für ihre virtuose Spieltechnik und wird neben verschieden Flöten auch Klarinette spielen. Frank Bettenhausen spielt zum 150. Geburtstag von Max Reger dessen Choralfantasie Ein feste Burg ist unser Gott".

Der Eintritt ist frei.

2. Kirmes der Vereine in Probstzella

In und an der Feuerwehr Probstzella gibt es am Sonnabend ab 14 Uhr Leckeres, Spiele und Musik zur Kirmes der Vereine. Eine mobile Obstpresse ist vor Ort, Händler bieten ihre Waren feil und die örtlichen Vereine bringen sich ein. So servieren Kindergarten und Schulförderverein Kaffee und Kuchen, der Heimatverein verkauft Handarbeiten, die Sportler laden zum Kürbisschnitzen und der Zeller Karnevals-Club veranstaltet ein "Spiel ohne Grenzen". Um 20 Uhr beginnt am Abend der Kirmestanz mit der Gruppe "Abgerockt!".

3. Jazz im Doppelpack in der Kleinen Bühne Saalfeld

Mit gleich zwei Konzerten bringt sich die Kleine Bühne in der Villa Weidig an diesem Wochenende bei den Saalfelder Jazztagen ein. Am Sonnabend ab 20 Uhr ist der Saxophonist Jakob Manz zu Gast, der bereits mit Anfang 20 zu den gefragtesten Jazzmusikern in Deutschöland gehört. Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehört The Jakob Manz Project zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.

Ein Heimspiel gibt es für die "Jazzenden Lehrer" dann am Sonntag ab 10 Uhr zum musikalischen Frühschoppen in der Kleinen Bühne. Thomas Kniese (Klarinette und Saxophon), Horst Zeh (Schlagzeug) sowie Dr. Udo Decker (Klavier) werden dabei durch Schüler des Dr. Max Näder Gymnasiums Königsee unterstützt.

4. Filmpremiere für "Arena 196" in Rudolstadt

Ein besonderer Film hat am Sonntag, 16 Uhr, im Cineplaza Rudolstadt Premiere. in Anwesenheit der Regisseure Yvonne und Wolfgang Andrä sowie der damaligen Kandidatin Stephanie Erben aus Rudolstadt wird "ARENA 196" gezeigt.

Der Film beschäftigt sich anhand der letzten Bundestagswahl in Südthüringen, im Wahlkreis 196 mit dem, was Demokratie ausmacht, aber auch gefährdet. Begleitet werden Frank Ullrich (SPD), Sandro Witt (Linke), Hans-Georg Maaßen (CDU), Stephanie Erben (Bündnis90/Die Grünen), Gerald Ullrich (FDP) und Stefan Schellenberg (ÖDP) und die Campact-Kampagne, die so Maaßens Einzug in den Bundestag verhindern wollten und verhindert hat. Doch das wirft Fragen auf.

5. Halloween im Schaubergwerk Morassina

Die Geister hocken schon in den Startlöchern: Zu einer Halloween-Party der besonderen Art lädt die Stiftung Morassina in den Saalfelder Ortsteil Schmiedefeld ein. Das schaurige Treiben im Schaubergwerk Morassina beginnt am Sonntag um 16 Uhr. In diesem Jahr unter dem Motto: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Gäste in Verkleidung sind wie immer gerne gesehen.