Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Wenn Faschingsauftakt, Martinsumzüge und Kirmeshochsaison auf ein Wochenende fallen, muss man sich keine Sorgen über einen Mangel an Freizeitangeboten machen. Der Karneval spielt sich an anderer Stelle in dieser Ausgabe ab, auch viele Veranstaltungen zum Martinstag haben wir bereits angekündigt. Kirmes wird u.a. in Kirchhasel, Großgeschwenda und Marktgölitz gefeiert.

Hier sind fünf weitere Tipps:

1. Die Dinos kommen nach Bad Blankenburg

Die Dinos kommen – und zwar zur Stadthalle Bad Blankenburg. Die Jurassic Live Tour gastiert dort am Sonnabend und Sonntag mit insgesamt vier Vorstellungen. Zu sehen sind 28 kleine und große Dinosaurier, die sich frei laufend durchs Publikum bewegen. Kindgerecht werden die Besonderheiten und Lebensweisen der Dinosaurier erklärt. U. an gibt es einen freilaufenden T-Rex mit sieben Metern Länge. Die Dinosaurier werden von einem einzigen Akteur im Inneren gesteuert. Ein Kostüm kann bis zu 85 Kg schwer sein. Vorstellungen für Kinder ab drei Jahren sind Sonnabend 14 und 17 sowie Sonntag 11 und 15 Uhr.

2. Lyriknacht zum Dichtergeburtstag im Schillerhaus

Unter dem Motto "Licht und Dunkel" steht in diesem Jahr die Lyriknacht im Garten des Schillerhauses in Rudolstadt, die am Freitag, 19.30 Uhr, beginnt. Die schöne Tradition, Schillers Geburtstag mit Lyrik und Wein open air zu begehen, gehört längst zum Festkalender der Stadt. Diesmal verschmilzt zum 264. Geburtstag Schillers das Dunkel der Nacht mit dem Licht der Flammen und bildet so die ideale Kulisse für geisterhellende Gedichte und Texte, die diesmal von Laura Bettinger, Johannes Geißer, Franz Gnauck, Kathrin Horodynski und Anne Kies vorgetragen werden. Dazu gibt es stimmungsvolle Musik, gespielt vom Akkordeonisten Uwe Steger.

3. Saalfelder Kantor spielt die Ladegastorgel

Der Saalfelder Kantor Andreas Marquardt spielt am Freitag um 19.30 Uhr an der Ladegastorgel der Stadtkirche Rudolstadt. Die Komponisten des Abends nähern sich von zwei Seiten Johann Sebastian Bach:Zum einen mit Samuel Scheidt, dem wichtigsten mitteldeutschen Organisten (100 Jahre vor Bach). Zum anderen mit Nicolas de Grigny, dem Organisten von Reims, dessen Werk Bach verehrte. Dazwischen hören Sie eine Choralbearbeitung und eine Fuge Bachs. Zwei Komponisten, die ihr Schaffen auf Bach gründen, erklingen im zweiten Teil: Charles-Marie Widor und Max Reger.

4. Die ganze Bandbreite des Theaters Rudolstadt

Wer sich fragt, was die Mitarbeiter des Theaters Rudolstadt so den lieben langen Tag machen, sollte sich mal den Spielplan von Freitag bis Sonntag ansehen: Revue zum Thema Nr. 1, Bizet-Oper im Meininger Hof, erotische Literatur, gelesen vom Intendant zur "Blauen Stunde", Theaterfrühstück, 3Käsehoch, Kaffeekonzert und ein Schauspiel im Deutschen Krug - die ganze Bandbreite der Bühne. Und das Gute: Bis auf 3Käsehoch gibt es überall noch Karten!

5. Martinibasar in Lebensgemeinschaft Wickersdorf

Von 13 bis 17 Uhr findet im Gelände der Lebensgemeinschaft Wickersdorf am Sonnabend der traditionelle Martini-Basar statt. Es werden produkte aus den Werkstätten verkauft und in der Bäckerei gibt es ein Schaubacken. Das Eröffnungsprogramm startet 14 Uhr in der Festhalle, ab 15 Uhr gibt es ein buntes Festprogramm auf dem Gelände, ab 17 Uhr einen Lampionumzug.