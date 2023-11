Die Top 5 Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Sonderausstellung, Buchpräsentation, Gespräche und Musik - auch rund um den Totensonntag ist einiges in der Region los

1. Neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Saalfeld

Wann ist eigentlich das erste Auto durch Saalfelds Straßen gefahren? Wer waren die ersten Menschen in unserer Region? Wie lange gibt es hier schon Geld? Oder Elektrizität? Oder eine Feuerwehr? Oder, oder, oder…

Solche und ähnliche Fragen stellen Besucher des Stadtmuseums immer wieder. Daher hat sich die Ausstellung „Von ‚erster Mensch‘ bis ‚erstes Auto‘: Was kam wann nach Saalfeld?“ zum Ziel gesetzt, ein wenig „Licht ins Dunkel“ zu bringen. Es hat sich ergeben, dass überwiegend „moderne Zeiten“ im Mittelpunkt der Ausstellung stehen: Wasserleitung, Straßenbeleuchtung, Eisenbahn, Radio, Waschmaschine und ähnliches. Über diese neuzeitlichen Errungenschaften gibt es naturgemäß die meisten Quellen. Aber auch älteren, teils „uralten“ Fragen wird nachgegangen.

Die Ausstellung wird vom 25. November 2023 bis 1. April 2024 im Stadtmuseum Saalfeld gezeigt. Zur Eröffnung am Sonnabend um 10 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen.

2. Buchpräsentation in der Galerie "die blaue blume"

Margarete Klaunick, geboren 1905 in Taubenbach im Thüringer Wald, erdachte die zauberhafte Weihnachtsgeschichte vom vorwitzigen Sternlein, schrieb sie von Hand nieder und bebilderte sie mit aquarellierten Tuschezeichnungen.

Viele Jahre später fand Margarete Klaunicks Großnichte Astrid v. Killisch-Horn in den Familienpapieren "Das vorwitzige Sternlein" wieder. Sie machte ein Buch daraus, aus dem sie uns nun vorliest. Die Präsentation beginnt am Freitag, 19 Uhr, in der Galerie "die blaue blume" in Rudolstadt.

3. Singer-Songwriterin in der Kleinen Bühne Saalfeld

Sophie Chassée, am Sonnabend 20 Uhr in der Kleinen Bühne in der Villa Weidig in Saalfeld zu Gast, überzeugt mit einem virtuos filigranen Gitarrenspiel und mit ihrer einzigartigen Stimme. Ihre englischen Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe, die großen Veränderungen im Lauf des Lebens, Freundschaften und die alltäglichen Gedanken über sich selbst, mit denen sich jeder identifizieren kann.

Mit ihrem neuen Solo Album „Lesson Learned“ macht sie in der Gitarrenszene erneut auf sich aufmerksam und steht mittlerweile mit weltbekannten Gitarristen wie beispielsweise Jon Gomm, Joscho Stephan oder Peter Finger auf der Bühne.

4. Sammlerbörse am Sonntag in Rudolstadt

Sammler von Ansichtskarten, Briefmarken, Münzen, Geldscheinen, Sammelbildern, Orden, Ehrenzeichen, Heimatliteratur und anderen Objekten können wieder fündig werden. Am Sonntag kann in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Anton-Sommer-Schule wieder gestöbert, gekauft, getauscht und gefachsimpelt werden. Besucher können auch ihre Schätze mitbringen. Mitglieder des Briefmarkensammlervereins und der Fachgruppe Numismatik im Kulturbund geben Tipps rund um das Hobby und begutachten und schätzen Sammlerstücke.

Die Börse findet wieder in der Turnhalle der Anton-Sommer-Schule statt. Vom Parkplatz Große Wiese ist die Schule über die Saalebrücke leicht zu erreichen.

5. Wende-Aktivist Christoph Wonneberger in Könitz

„Frieden. Stiften. Gehen“ Das sind Themen, die Christoph Wonneberger bewegen, bis heute. Der sächsische Pfarrer lebt im Ruhestand. In der Wendezeit war er in Leipzig aktiv, koordinierte die Friedensgebete in der Nicolaikirche, aus denen sich die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 entwickelten. Jetzt hat der 79-Jährige viele andere Aufgaben übernommen. Davon erzählt er am kommenden Samstag. Er wird musikalisch begleitet von „Gefahrenzone“ aus Saalfeld.

Die evangelische Kirchengemeinde Könitz lädt ein am 25. November, 18 Uhr in die Jugendscheune in Könitz, Friedrich-Ebert-Str. 33a. Der Eintritt ist frei.