Die Urologie in Saalfeld feiert runden Geburtstag

Saalfeld Tag der offenen Tür am Sonnabend an den Thüringen-Kliniken mit einem begehbaren Modell der Prostata

„Die Urologie ist ein Fachgebiet, das als typisches Querschnittsfach bezeichnen werden kann: Es gibt sehr viele Berührungspunkte zu anderen Fachgebieten“, erklärte Kai Langer, Chefarzt der Klinik für Urologie. Die Vielfältigkeit wird Besucherinnen und Besuchern am Jubiläumstag „50 Jahre Urologie in Saalfeld“ mit verschiedenen Vorträgen und Angeboten am kommenden Samstag gezeigt.

Chefarzt Langer blickt auf die vergangenen fünf Jahrzehnte Urologie in Saalfeld zurück und wirft einen Blick in die Zukunft seines Fachgebietes an den Thüringen-Kliniken. Oberarzt Andreas Baum erläutert anschließend die modernen Möglichkeiten der Prostatakrebsdiagnostik, und Oberarzt Mirko Riedl gibt Einblicke in die minimal-invasive Chirurgie in der Urologie. Fachärztin Harriet Oppel-Heuchel referiert über neue medikamentöse Behandlungsverfahren bei urologischen Tumoren.

Häufigste Krebserkrankung beim Mann

Darüber hinaus wird den Gästen die Möglichkeit geboten, ein begehbares Prostata-Modell zu besichtigen. In Deutschland erkranken jährlich mehr als 450.000 Männer an Prostatakrebs, es ist die häufigste Krebserkrankung beim Mann. „Am begehbaren Prostatamodell werden mein Team und ich die komplexe Abläufe im männlichen Körper sowie die Abbildung von gutartigen und bösartigen Veränderungen erklären“, so der Chefarzt.

Ein Blick in die Funktionsräume der Klinik für Urologie kann ebenfalls geworfen werden – in die urologische Endoskopie und den Überwachungsraum. In der urologischen Endoskopie werden mithilfe von modernen Instrumenten, die über natürliche Körperöffnungen eingeführt werden, Untersuchungen und Behandlungen von Erkrankungen schonend vorgenommen.

Der Jubiläumstag beginnt am Samstag, 26. August 2023, um 9.30 Uhr im Restaurant der Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Bis gegen 13 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, die begehbare Prostata (vor dem Restaurant) und die urologische Endoskopie im vierten Obergeschoss zu sehen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.