Kann man in einem Jahr, in dem es kein Rudolstadt Festival, kein Vogelschießen und kein Saalfelder Bierfest gab, in dem weder Olympische Spiele noch Fußball-EM stattfanden, kann man in einem solchen Jahr den Menschen zumuten, dass auch noch der Weihnachtsmarkt ausfällt?

Kann man nicht nur, muss man, sagen nicht nur der Grinch und die Oberbürgermeister der großen Städte, sondern inzwischen auch die Verantwortlichen im Städtedreieck, die ihren Bürgern noch vor kurzem so etwas wie vorweihnachtliche Normalität mit Glühwein ohne Schuss in Aussicht gestellt hatten. Der Kurswechsel hat gute Gründe, die man wenigstens zur Kenntnis nehmen sollte, ehe man zu fluchen beginnt. Die Krankenhäuser in Saalfeld und Rudolstadt haben sich mit Covid-19-Patienten in einem Tempo gefüllt, für dessen Vorhersage man noch vor zwei Wochen belächelt worden wäre. Ärzte und Schwestern arbeiten am Limit. Mittlerweile sterben vor unserer Haustür Menschen an einer Krankheit, die zwar den meisten Jungen und Gesunden nichts anhaben kann, wohl aber Alten und Kranken. Für vorweihnachtliche Besinnlichkeit braucht es keinen öffentlichen Ort. Es ist gut, dass die W-Frage jetzt geklärt ist. Das gibt den Blick frei auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021.