Dieb tauscht Fahrräder aus - zwei Pedelecs gestohlen und gleich wieder entsorgt

Saalfeld. Einigermaßen kuriose Fahrraddiebstähle ereigneten sich in Saalfeld.

Am frühen Montagmorgen stellte ein Arbeiter sein E-Bike der Marke Cube vor einem Hallentor seiner Arbeitsfirma in der Straße der Freiheit in Saalfeld ab. Nach Öffnen des Tores bemerkte der Mann jedoch laut Polizei das Fehlen seines Fahrrads, stellte stattdessen jedoch ein anderes, zurückgelassenes Fahrrad fest.

Das unbekannte Rad wurde an die Polizei übergeben. Ob das abgestellte Gefährt mit zwei Fahrädern, welche am Wochenende aus dem Bereich Wüste Köditz entwendet wurden, im Zusammenhang steht, wird gegenwärtig von der Polizei geprüft.

Ein ähnlich kurioser Sachverhalt eriegnete sich ebenfalls am Montagmorgen: Unbekannte "entwendeten" zwei von vier Pedelecs, welche -nicht ausreichend gesichert- auf einem PKW-Anhänger auf dem Parkplatz des Bergfrieds standen. Die gestohlen geglaubten Fahrräder konnten jedoch unweit des Stellplatzes gefunden werden.

