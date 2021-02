Diebischer Paketzusteller in Neuhaus am Rennweg gefasst

Als ein Paketzusteller gerade dabei war, fremde Versandwaren in seinen privaten Wagen zu packen, ertappte ihn am Dienstag die Polizei in Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg. Laut Ermittlungen steht der 27-Jährige in Verdacht, seit mindestens Anfang Dezember 2020 zahlreiche Paketsendungen im Gesamtwert von fast 4000 Euro veruntreut zu haben, teilt die Polizei mit. Die Beamten durchsuchten auch noch die Wohnung des Beschuldigten und konnten weiteres Beweismaterial sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.