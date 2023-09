Der 51-Jährige konnten den Täter in der Folge stellen und rief die Polizei. (Symbolbild)

Diebstahl in Gartenanlage im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verhindert

Zeutsch. Ein aufmerksamer Zeuge vereitelte einen Diebstahl in einer Gartenanlage im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Am Freitag versuchte ein 63-Jähriger gegen 9.30 Uhr in der Ortslage Zeutsch in einer Gartenanlage Solarlampen aus einem Gartengrundstück zu stehlen.

Ein 51-Jähriger beobachtete nach Angaben der Polizei die Tathandlung und sprach den vermeintlichen Dieb an. Dieser ließ die Solarlampen fallen und flüchtete. Der 51-Jährige konnten den Täter in der Folge stellen und rief die Polizei. Gegen den 63-Jährigen wird nun ermittelt.

