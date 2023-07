Überblick über die kommenden Straßenbauarbeiten in Saalfeld.

Diese Straßen in Saalfeld sind in den nächsten Tagen gesperrt

In der Reinhardtstraße kommt es ab heute bis 14. August zu Einschränkungen. Die Straße muss in mehreren Abschnitten voll gesperrt werden. Grund ist eine Tiefbautrasse für den Breitbandausbau. In der Sonneberger Straße muss zudem der Gehweg gesperrt werden.

Die Gerbergasse ist vom 25. bis 28. Juli zwischen Webergasse und Saalstraße gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten für die Herstellung von Hausanschlüssen durchgeführt. Die Einbahnstraßenführung im Bereich der Niederen Köditzgasse wird aufgehoben.

Am Tiefen Weg kommt es vom 26. bis 28. Juli zu Einschränkungen. Die Straße muss täglich von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Reparatur der Abwasserleitung.

Am Wöhlsdorfer Weg kommt es vom 26. Juli bis 9. August zu Einschränkungen. Die Straße muss zwischen Christian-Wagner-Straße und Reitplatz gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Leitungsverlegung. Es besteht eine Zufahrtsmöglichkeit aus Richtung Grabaer Straße in Richtung Reitplatz.

Die Rosmaringasse ist bis 26. Juli voll gesperrt. Grund ist eine Havariebeseitigung an der Gasleitung. Eine Zu- und Abfahrt über die Friedensstraße ist möglich.

Am Frankenweg kommt es bis 25. August zu Einschränkungen. Die Straße ist zwischen Hermann-Hesse-Straße und Jacob-Grimm-Straße in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten. Die Umleitung ist über Eckardtsanger und angelegter Baustraße ausgewiesen.

Der Pioniersteg ist bis 31. August gesperrt. Umleitungen für den Fahr- und Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.

Am Watzenbach kommt es bis zum 16. Dezember zu Einschränkungen. Die Fahrbahn ist aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt.

In der Rudolstädter Straße an der Fingersteinkreuzung kommt es bis voraussichtlich 22. Dezember zu Einschränkungen. Die Straße ist zwischen Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- und Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert.