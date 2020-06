Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dieselkraftstoff gelangt in Saale und Schwarza

Offenbar aus einem Lkw ausgelaufene große Mengen Dieselkraftstoff beschäftigen die Behörden und sorgten am Donnerstag für den Einsatz von Feuerwehren an Saale und Schwarza. Festgestellt wurde der Vorfall zuerst auf der Straße im Gewerbegebiet in Bad Blankenburg. Von dort aus gelangte die Flüssigkeit wohl über die Kanalisation zunächst in die Schwarza und später an die Saale. Das Umweltamt des Landratsamtes wurde informiert. Mitarbeiter des Wasser-Abwasserzweckverbandes ZWA waren vor Ort, um Kanalspülungen vorzunehmen.

Der Verursacher ist bislang unbekannt