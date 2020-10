Dietzel klagt gegen Wahl-Annullierung in Uhlstädt-Kirchhasel

Der bei der Stichwahl am 12. Juli mit knapper Mehrheit ins Amt gewählte Frank Dietzel (Linke) wird wie erwartet gegen die Annullierung der Wahl durch die Kommunalaufsicht klagen. „Ich fahre heute nach Gera, um das Schriftstück im Verwaltungsgericht abzugeben“, sagte der Uhlstädter am Montag dieser Zeitung. Damit ist auch klar: Der 62-Jährige ist ab Donnerstag offiziell neuer Bürgermeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel.

Am 7. Oktober nämlich endet die sechsjährige Amtszeit seines Vorgängers Toni Hübler (CDU), der Dietzel in der Stichwahl unterlegen war. Weil die Klage gegen den Ungültigkeitsbescheid der Wahl aufschiebende Wirkung hat, muss das amtlich festgestellte Wahlergebnis umgesetzt werden, bis das Gericht in Gera eine Entscheidung trifft. Diese wird nach aller Erfahrung nicht vor Jahresende erwartet. Bestätigen die Richter die Annullierung der Wahl, muss innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft des Urteils nachgewählt werden. Mindestens so lange bleibt Frank Dietzel Bürgermeister.

Mit der neuen Sachlage muss nun auch der Gemeinderat von Uhlstädt-Kirchhasel umgehen, der am Dienstag um 19.30 Uhr im Gemeindesaal von Kirchhasel zusammentritt. In der letzten Sitzung mit Bürgermeister Hübler geht es im öffentlichen Teil unter anderem um einen Bebauungsplan zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Etzelbach und eine Information zum Stand der Haushalts- und Finanzplanung.