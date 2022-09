Digitalisierung am Böllgymnasium: Herzstück liegt im Keller der Schule

Saalfeld. Landrat informiert sich über Stand der Arbeiten am Böllgymnasium

Über den aktuellen Stand in Sachen Digitalisierung am Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasium informiert das Landratsamt in einer Mitteilung. In den Sommerferien sind kilometerweise Netzwerkkabel im Neubau der Schule verlegt worden. Diese laufen von zwei Datenverteilern auf jeder Etage zentral im neuen Serverraum im Keller zusammen. Jetzt informierte sich Landrat Marko Wolfram an der digitalen Pilotschule über den aktuellen Stand.

Nach den lärm- und schmutzintensiven Arbeiten in den Ferien, geht es derzeit leise zu. Im klimatisierten Serverraum im Untergeschoss zeigte Michael Röhner von H&H Elektrobau Rudolstadt die Verkabelung im Zentralserver, dem Herzstück der Netzwerktechnik. Die Firma ist auch für das Verlegen der Kabel im Altbau zuständig. Dort finden gerade vor allem Vorarbeiten nach Unterrichtsschluss statt. Richtig los geht es in den Herbstferien, berichtete Ralf Bergner vom Sachgebiet Hochbau. Dann werden auch im Neubau noch kleinere Restarbeiten erledigt.

Wegen Lieferschwierigkeiten fehlen aktuell noch wichtige technische Komponenten für die endgültige Ausbaustufe des Netzwerks. Eine Abdeckung mit WLAN konnte jedoch für beide Schulgebäude sichergestellt werden, erklärte Systemadministrator Volker Prasse. Im Zuge der Bauarbeiten wurde zudem ein Mast auf dem Schulhof für die künftige WLAN-Ausleuchtung installiert.

Kosten: rund 300.000 Euro

Knapp 200.000 Euro kostet die Netzwerktechnik für den Neubau. Weitere 100.000 Euro sind für die Netzwerkerneuerung im Altbau geplant. Die Einbindung des Altbaus in das Gesamtdatennetz erfolgt vom Neubau über eine Glasfaseranbindung durch ein vorhandenes Leerrohrsystem.

Im Haushaltsplan des Landkreises sind 515.000 Euro für die Digitalisierung des Böll-Gymnasiums eingestellt, dazu kommen 150.000 Euro Planungskosten. Parallel zur Netzwerkertüchtigung wird ein Nebengebäude auf dem Schulgelände energetisch saniert und nutzbar gemacht. Dafür erhält der Landkreis Mittel aus dem Sonderprogramm Klimaschutz des Landes in Höhe von knapp 222.000 Euro. Hier ist die Auftragsvergabe für die Fenster erfolgt, weitere Ausschreibungen laufen. „Wenn alles fertig ist, verfügt das Böllgymnasium über optimale technische und räumliche Voraussetzungen für den digitalen Unterricht“, resümierte Landrat Marko Wolfram.