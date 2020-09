Digitalisierung war Thema im Bildungsausschuss Saalfeld-Rudolstadt

Ein Thema beim Ausschuss für Bildung und Kultur am Mittwoch war die digitale Ertüchtigung der Schulen in Landkreisträgerschaft im Rahmen des Digitalpakts der Bundesregierung. Christine Bloßfeld, Leiterin Schulverwaltungsamt, informierte zur Ist-Situation im Landkreis. Von den insgesamt fünf Milliarden Euro des Digitalpaktes entfielen 3,8 Millionen auf den Landkreis. Ein Teil der Mittel wurde per Beschluss an die Städte Saalfeld und Rudolstadt abgetreten, die durch ihre Eingemeindungen Schulen übernommen haben, die vorher in Kreisträgerschaft waren. Bloßfeld zufolge richte sich die Reihenfolge der Ertüchtigung unter anderem nach den erforderlichen baulichen Maßnahmen, dem aktuellen Grad der Lehrplanerfüllung und der Bestandssicherheit der Schule. Demnach sind zunächst das Dr.-Max-Näder-Gymnasium in Königsee, das Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld (ist bereits Digitale Pilotschule) und das Staatliche Berufsbildungszentrum des Landkreises an der Reihe. Für sie wird mit Ausbauzeiträumen von einem und zwei Jahren geplant. Folgen sollen dann die Regelschulen in Oberweißbach und Kaulsdorf sowie die Grundschule Meuselbach. Dabei werden zum Beispiel multimediale Präsentations- und Veranschaulichungstechnik sowie mobile Endgeräte wie Tablet-Computer für den Unterricht angeschafft.