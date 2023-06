Diskussion im Schillerhaus Rudolstadt zu einem schwierigen Thema: Heimat

Rudolstadt. Podiumsdiskussion in Rudolstadt mit der Autorin Annette Seemann

Heimat ist das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und der Thüringer Literaturrat am 27. Juni ins Schillerhaus Rudolstadt einladen. Annette Seemann spricht mit ihren Autorenkolleginnen Kathrin Groß-Stiffler und Anne Gallinat und der Thüringer Flüchtlingsbeauftragten Mirijam Kruppa über das Thema „Heimatverlust und Heimatgewinn – Flucht, Vertreibung und Migration“.

Der Begriff Heimat ist eng mit nationaler und regionaler Identität verknüpft. In von Begriffen wie „wokeness“ und „political correctness“ geprägten Diskursen hat er einen denkbar schlechten Ruf. Er steht für Heimattümelei, Rückschrittlichkeit oder Weltabgewandtheit. Lässt sich rechtskonservativen und rechtsextremen Gruppierungen, die ihn für sich zu besetzen versuchen, nichts entgegensetzen, das einen positiven Anspruch und ein Recht auf Heimat in von Flucht, Vertreibung und – erzwungener, aber auch gewollter – Migration gekennzeichneten Zeiten entwirft? Wo lässt sich Heimat erfahren? Lässt sich Heimat verorten? Was bedeutet Heimat, Heimatverlust, Heimatgewinn als Erfahrungs- und Erlebnisraum?

Die Veranstaltung findet im Rahmen einer vierteiligen thüringenweiten Gesprächsreihe mit dem Titel „Von Heimat zu Heimat“ statt, die der Thüringer Literaturrat mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und mit freundlicher Unterstützung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen durchführt. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr, Schillerhaus Rudolstadt