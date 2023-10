Diskussion zur Linkenmühlenbrücke

So sieht der zuletzt favorisierte und mit den Landkreisen abgestimmte Entwurf für die Linkenmühlenbrücke aus.

Linkenmühle/Altenroth. Ein Forum zu dem Thema mit den Landratskandidaten des Saale-Orla-Kreises wird am Montag, 16. Oktober, veranstaltet.

Laut dem Bundestagsabgeordneten Reginald Hanke (FDP) hat der Bund sieben Millionen Euro für den Bau der Linkenmühlenbrücke am Hohenwartestausee zur Verfügung gestellt. „Nun sollte die Landes- und Kommunalpolitik schnellstmöglich alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung in die Wege leiten“, heißt es in einer Mitteilung der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV), die im Kreistag des Saale-Orla-Kreises vertreten ist. Aus Sicht der UBV sei damit auch die Anschaffung einer Elektrofähre überflüssig geworden.

Drei Monate vor der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis findet zu dieser Thematik am kommenden Montag, dem 16. Oktober, 15 Uhr, ein Forum mit den Landratskandidaten in der Gaststätte „Zur Linkenmühle“ statt. Der Bürgermeister der Gemeinde Gössitz, Sandro Schindler, hat dazu eingeladen. Moderiert wird die Veranstaltung von Didi Bujack aus Saalfeld.

Eingeladen sind die bisher bekannt gewordenen Kandidaten für die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis am 14. Januar 2024. Zugesagt haben bisher Christian Herrgott (CDU), Uwe Thrum (AfD) und Ralf Kalich (Die Linke). Abgesagt hat Regina Butz (SPD).

„Wir erwarten von den Landratskandidaten eine klare Positionierung zum Bau der Linkenmühlenbrücke und der in diesem Zusammenhang stehenden Verbesserung der Infrastruktur und des Tourismusangebots“, so UBV-Fraktionschef Wolfgang Kleindienst aus Pößneck. Die UBV sei optimistisch, „dass mit einem neuen Landrat der Bau der Linkenmühlenbrücke nun umgesetzt wird“. Alle interessierten Bürger können daran teilnehmen und sich in die Diskussion mit einbringen.