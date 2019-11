Don Quijote, El Cid und ihr Weg zu Helden

El Cid, Don Juan und Don Quijote – wer kennt sie nicht. Doch wie wird aus einer historischen Figur ein literarischer Held, der über Jahrhunderte fortlebt? Darüber gab Jan-Henrik Witthaus, promovierter Romanist und Professor für spanische und lateinamerikanische Literatur an der Universität Kassel, am Dienstagabend in der Saalfelder Bibliothek Auskunft.

Auf Einladung der Goethe-Gesellschaft Saalfeld stellte der Kulturwissenschaftler die Anfänge der altspanischen Literatur mit ihren maurischen Einflüssen vor, in der die Legende von El Cid ihren Ausgang nahm, und schlug den Bogen über das Goldene Zeitalter mit dem Ritterroman über Don Quijote bis zur Aufklärung. „Diese kollektivfähigen Figuren sind für die Identitätsbildung Spaniens wichtig“, sagte Witthaus, auch wenn sie mehr Legenden als wirkliche Helden waren. So sei der historische El Cid, eigentlich Rodrigo Diaz de Vivar, kein edelmütiger Kreuzritter gewesen, sondern ein militärischer Befehlshaber im Kastilien des 11. Jahrhunderts, dem es mehr um seinen Aufstieg aus dem niederen Adel und seine Ehre gegangen sei als um Treue zum König. Durch die literarische Überlieferung – als erstes bereits durch einen Spielmann im Mittelalter – wuchs aus diesem umtriebigen Leben der Mythos des Helden mit Vorbildfunktion.

Eine ähnliche Wirkung schrieb Witthaus dem Schelmenroman zu, wenn etwa Lazaro de Tormes, aufgestiegen zum Stadtherold, aus seiner Kindheit erzählt: wie sich der kleine Lazarillo mit Bauernschläue und Glück aus seiner Armut empordient. „Die Gesellschaft wird zwar verlacht, aber nicht von oben herab, sondern aus ihr heraus“, erklärte der Referent den identitätsstiftenden Effekt.

Lektüre verbaut Sicht auf die Realität

Don Quijote de la Mancha schließlich ordnete Witthaus als „ersten modernen Roman“ ein, als „Literatur über Literatur“. Schließlich investiert Don Quijote sein gesamtes Vermögen in Ritterromane, deren Lektüre ihm die Sicht auf die Realität gänzlich verbaut. So kommt es zum inzwischen sprichwörtlichen Kampf gegen die Windmühlen, die für den Ritter von der traurigen Gestalt Riesen sind. „Das ist zwar aussichtslos, aber heldenhaft“, so Witthaus über die Parodie ritterlicher Abenteuer und höfischer Liebe.

Schon kurz nach Erscheinen des ersten Don-Quijote-Bandes hätten sich andere Autoren des Stoffes bemächtigt, so dass Miguel de Cervantes den zweiten Teil komplexer angelegt hätte, erklärte der Literaturwissenschaftler die Rezeption des Romans. Übersetzungen ins Englische und Französische trugen zum weiteren Erfolg der literarischen Figuren bei, die gegen gesellschaftliche Missstände vorgehen und ritterliche Ideale vertreten. In Deutschland entdeckten die Romantiker das Mittelalter und die spanische Literatur dieser Zeit neu. Über die Jahrhunderte entwickelten sich so „Kollektivfiguren, man kennt sie, aber man hat sie nicht gelesen.“ In Büchern, Filmen und Comics leben sie bis heute fort.