Im kleinen Park an der Straße der Einheit gab es am Sonnabend die erste von zwei Halloweenpartys des Wochenendes in Schmiedefeld.

Doppeltes Gruseln zu Halloween in Schmiedefeld

Schmiedefeld An zwei Tagen hintereinander wurde es im Park an der Straße der Einheit und an der Morassina gespenstisch

Gleich zwei Halloweenfeiern gab es am Wochenende dort, wo Saalfeld am höchsten ist: im Ortsteil Schmiedefeld.

Den Anfang machte am Sonnabend der Schmiedefelder Straßenverein Einheit 07 mit seinem Fest im Park in der Straße der Einheit. Das Wetter hatte es nicht gut mit den Organisatoren gemeint und schickte viel Wasser auf die Saalfelder Höhe. Trotzdem fand der Geisterumzug statt und die Veranstaltung war trotz Regens gut besucht. Kürbissuppe und Soljanka ließen sich die Besucher schmecken.

Wo der Teufel und seine Großmutter wohnen

Gleich am nächsten Tag ging es weiter im Schwefelloch auf dem Gelände und in den Hallen und Gängen des Schaubergwerkes Morassina. Mit viel Fantasie wurde gruselig das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren den großen und kleinen Besuchern vorgestellt. Hier gaben sich der böse König, der Fährmann und natürlich der Teufel sowie des Teufels Mutter die Ehre. Allein der Gedanke ließ einen erschauern. Wer natürlich den Teufel überlistet hat und ihm eines oder mehrere goldene Haare stehlen konnte, der wurde am Ende belohnt.

Eine schöne Idee für die zahlreich erschienenen Besucher und vor allen ein Spaß für die Kinder. Mit gruseligen Requisiten, Märchenfiguren und schreckhaften Showeinlagen während des Laufens durch die farbenprächtige Märchenwelt untertage hatten alle ihren Spaß. Der Geheimtipp mit den frisch gebackenen Waffeln war der Renner.