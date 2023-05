Drei Einwohnerversammlungen in Saalfeld: Am Ende gab’s Bier

Saalfeld. Die Probleme der Saalfelder Ortsteile sind vielschichtig: Über löchrige Wege, ungenutzte Gebäude und die Frage, wer im Stadtforst Holz sammeln darf.

Drei Einwohnerversammlungen an einem Abend: Saalfelds Rathaus-Elite begab sich am Dienstagabend auf „Tournee“ durch die Saalfelder Höhe - und startete in Schmiedefeld. Immerhin, witzelte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), habe sich die Zahl der Teilnehmer „verneunfacht“ - beim letzten Mal waren nur zwei Einwohner gekommen. In Reichmannsdorf waren es an diesem Abend drei Einwohner - und in Wittgendorf jedoch über 20. Das könnte an der schönen Abendsonne gelegen haben - oder an dem schönen Freibier, das Ortsteil-Bürgermeister Florian Biehl bereitstellte.

In Schmiedefeld gab Ortsteil-Bürgermeister Ulrich Körner (CDU) zunächst einige Informationen. Zwar sei die Bahnhofsstraße frisch saniert, „doch die Bahnhofs-Nebengebäude fallen in sich zusammen“, bemängelte er. Beachtlich, laut Körner: Die Spendenaktion für die junge Schmiedefelderin Marla, die an einer seltenen Form der Leukämie erkrankt ist, habe 5402 Euro erbracht. „Das Geld ist an die Familie ausgezahlt worden“, so Körner, der ergänzte: „Es kann weiter gespendet werden.“

Am Kirchweg und am Feldweg findet sich „Loch an Loch“

Der Winterdienst, so Körner weiter, sei „ordentlich gelaufen“, wobei offenbar Steigerungsmöglichkeiten vorhanden sind: „Ich denke, nächstes Jahr klappt das besser.“ Problematisch sei der Wegebau: Am Kirchweg und am Feldweg finde sich „Loch an Loch“. Dazu erklärte Kania, Saalfeld habe 21 Ortsteile mit teils „sehr viel Nachholebedarf“ eingemeindet. Allein in Schmiedefeld habe die Stadt bis zu drei Millionen Euro in die Sanierung von Bahnhofsstraße und Busplatz investiert - bei einem Etat von zehn bis 15 Millionen Euro pro Jahr für alle Straßen Saalfelds. „Die Mittel reichen hinten und vorne nicht“, so Kania, „aber wir haben das auf dem Schirm“.

Ein Schmiedefelder schlug vor, die Stadt könnte in die leerstehende Gaststätte „Tanne“ investieren. Der Bürgermeister schloss dies aus. Saalfeld habe sich verpflichtet, pro Ortsteil ein öffentliches Gebäude zu erhalten. In Schmiedefeld werde gerade die Fassade des Gemeindesaales saniert. Zudem: Die „Tanne“ sei „abrissreif“. Auch sonst sehe er schwarz: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand soviel Geld in die Hand nimmt, um das Gebäude zu erhalten.“

Der Saalfelder Bürgermeister: „Wir finden da eine bürgerfreundliche Lösung.“

In Reichmannsdorf informierte der Bürgermeister, dass der Wechsel mehrerer Ortsteile von Rennsteigwasser zum Zweckverband Wasser und Abwasser (ZWA) nicht kommen werde. Der Grund: Saalfeld müsste einen „Nachteilsausgleich in hoher einstelliger Millionen-Höhe“ zahlen, was „völlig illusorisch“ sei. Knut Jacob aus Gösselsdorf indes informierte über Probleme beim Auflesen von Restholz im Saalfelder Forst. Er sei aufgefordert worden, einen „Leseschein“ für 35 Euro zu erwerben. Eigentlich, so Jacob, müsste die Devise lauten: „Bürger, macht Euch in den Wald“, so, wie dieser streckenweise aussehe. Kania erklärte, einen Leseschein werde nur beim halb-kommerziellen Holzsammeln benötigt: „Wir finden da eine bürgerfreundliche Lösung.“

In Wittgendorf indes scheint die Welt in Ordnung: Im Feuerwehrhaus steht das neue Einsatzfahrzeug, für den alten W50 werde vom Zoll per Auktion gerade ein Käufer gesucht, informierte Ordnungsamtschef Kai-Uwe Koch. Und der Dorfteich hat eine neue Einfriedung, wofür sich Florian Biehl bedankte: „Das ist recht schön geworden.“ Aber auch in Wittgendorf gibt es noch etwas zu tun: Eine kleine Stützmauer aus Natursteinen gibt nach und muss erneuert werden, so Biehl, der am Ende zum Bier lud.