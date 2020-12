Drei neue Coronatote zu Weihnachten in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der zwischenzeitlich zu den zehn am stärksten betroffenen Coronahotspots in Deutschland gehörte, hat über Weihnachten weniger Infektionsfälle als zuletzt vermeldet, dafür aber drei neue Coronatote.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Berlin stieg die Zahl der Infizierten am zweiten Weihnachtsfeiertag um 35 auf 2063. Damit ergibt sich für die vergangene Woche eine Fallzahl von 344, aus der sich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 333 Fällen pro 100.000 Einwohner ableiten lässt. Dieser Wert macht die unterschiedlichen Regionen vergleichbar. Spitzenreiter war amSonnabend der Kreis Altenburger Land mit einer Inzidenz von 617, der benachbarte Saale-Orla-Kreis lag mit 466 auf Platz neun unter gut 400 Landkreisen und kreisfreien Städten. Saalfeld-Rudolstadt, das zu Heiligabend nur wenige und am ersten Feiertag gar keine Fälle gemeldet hatte, liegt auf Platz 27. Das RKI verweist aber darauf, es sei bei der Interpretation der Fallzahlen während der Feiertage und zum Jahreswechsel zu beachten, „dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt“. Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich über Weihnachten um drei auf 49 erhöht. Die 25 Frauen und 24 Männer verstarben allesamt seit dem 9. November, als der erste Coronatote im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gemeldet wurde. Die drei über Weihnachten Verstorbenen waren allesamt über 80 Jahre alt.

Am Anschlag arbeiten Ärzte und Pfleger über Weihnachten auch in den Thüringen-Kliniken. Hier wurden Mitte der Woche auf vier Pandemiestationen in Saalfeld-Rudolstadt 95 Patienten stationär behandelt. Nach Angaben des DIVI Intensivregisters wurden fünf davon intensivmedizinisch behandelt und zwei invasiv beatmet.