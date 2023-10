Drei neue Vollsperrungen ab nächste Woche rund um Saalfeld

Noch vor dem Abzweig zur Weinbergstraße steht in Höhe des Verbrauchermarktes in Uhlstädt das erste Sperrschild für die B 88. Die Vollsperrung der vielbefahrenen Bundesstraße im Abschnitt zwischen Uhlstädt und dem Abzweig nach Weißen bleibt mindestens noch nächste Woche bestehen.

Saalfeld/Rudolstadt Straßenbauarbeiten und verstärkter Holzeinschlag haben Behinderungen des Verkehrs zur Folge - die Stauvorschau für den Landkreis

Drei neue Vollsperrungen kommen in der nächsten Woche rund um Saalfeld hinzu: in Kamsdorf, bei Schmiedebach sowie zwischen Meura und Reichmannsdorf. Das geht es aus der Übersicht der Straßenverkehrsbehörde hervor. Insgesamt sind aktuell acht Straßen dicht. Noch einmal so viele werden Anfang November folgen.

Vollsperrungen

- B 88, zwischen Etzelbach und Uhlstädt: Vollsperrung vom 16.10. bis 03.11.2023; Umleitung über Zeutsch- L 2391 – Neusitz- K 18- Kirchhasel

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1096, OD Röttersdorf: Vollsperrung vom 02.11. bis ca. 17.11.; Umleitung über L 1097 – B 90- Wurzbach ausgeschildert

- L 1105/L 1106, Kreisverkehr Kamsdorf: Vollsperrung des gesamten Kreisverkehrs und der Fahrtrichtungen Goßwitz/ Könitz/ Kaulsdorf/ Unterwellenborn vom 23.10. bis ca. 10.11.; Umleitung weiträumig über Saalfeld bzw. Hohenwarte und Könitz

- L 2376, OD Schmiedebach: Vollsperrung vom 25.10. bis ca. 01.11.; Umleitung über Lehesten K 172 ausgeschildert

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- K 127, Oberköditz- Horba: Vollsperrung bis ca. 17.11.2023; Umleitung über B 88- Rottenbach- L 1114 Milbitz- landwirtschaftlicher Weg

- K 137, zwischen Mellenbach-Glasbach und Lichtenhain/Bb.: Vollsperrung bis 05.11. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über L 1145- Oberweißbach- Unterweißbach- L 1112

- K 161 von Abzweig Leutenberg in Richtung Hirzbach: Vollsperrung vom 02.11.2023 bis 17.11.2023, Montag bis Samstag täglich von 07:00 – 18:00 Uhr wegen Baumfällarbeiten; Umleitung über B90 Hockeroda – B85 Probszella –Schlaga- K 161

- K 178, zwischen Marktgölitz und Königsthal: Vollsperrung vom 01.11. bis 03.11. immer täglich zwischen 8 und 15 Uhr

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Meura und Reichmannsdorf „Schlagethal“: Vollsperrung vom 24.10. bis 07.11.2023 wegen Baumfällarbeiten: Umleitung Meura – K 186 – L 2654 – Wittgendorf, Volkmannsdorf, Bernsdorf – B 281 – Reichmannsdorf

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281

- Schmiedebach, Fröhliches Tal- Zufahrt Gedenkstätte Laura: Vollsperrung vom 23.10. bis ca. 03.11.