Saalfeld/Rudolstadt. Wie in vielen Regionen Deutschlands gestaltet sich das Corona-Geschehen auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt dynamisch.

Drei Personen in Saalfeld-Rudolstadt mit Corona im Krankenhaus

Nach drei neuen Fällen am Mittwoch wurde das Corona-Virus mit Meldestand Donnerstag bei zwei weiteren Personen im Kreisgebiet nachgewiesen. „Aktuell gibt es 21 positive Fälle im Landkreis“, informierte ein Sprecher des Landratsamtes am Donnerstag. Alle Entwicklungen zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen im Blog

Insgesamt wurden laut Robert-Koch-Institut seit dem Ausbruch der Pandemie in Saalfeld-Rudolstadt 111 positive Test auf das Virus SarS-Cov-2 bekannt. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt bei 9,7. Der kritischen Inzidenz von 35 nähert sich derweil der benachbarte Saale-Orla-Kreis, wo in den vergangenen sieben Tagen 34,9 Fälle pro 100.000 Einwohner dem Gesundheitsamt bekannt wurden.

Drei Personen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden stationär in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld behandelt. 68 Personen stehen unter Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes.