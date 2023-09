Hinweisschild für Radtouristen in Schwarzburg. Hier stürzte am Sonntag ein 59-jähriger Fahrradfahrer und musste per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Drei Schwerverletzte bei Unfällen am Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld 18-Jähriger fährt mit dem Moped in eine Gruppe von Jugendlichen - Rettungsdienst in allen Fällen im Einsatz

Gleich drei Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten gab es am Wochenende im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. In allen drei Fällen kam der Rettungsdienst zum Einsatz, einmal war sogar ein Hubschrauber notwendig. Darüber informierte die Saalfelder Polizei am Montag. Ungewöhnlich: Bei keinem der Unfälle war ein Pkw dabei.

Los ging es am Sonnabend gegen 20 Uhr in Katzhütte, wo ein 36-Jährige mit einem Quad bei Oberhammer durch den Wald fuhr. "Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und das Quad überschlug sich", so ein Polizeisprecher. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergeben. Der erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das zwölfjährige Kind, welches mit auf dem Quad saß, wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unterwellenborn und Schwarzburg sind Unfallorte

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Unterwellenborn den Landwirtschaftsweg aus Richtung Birkigt kommend. In diesem Bereich stand bereits eine größere Gruppe von Jugendlichen mit ihren Kleinkrafträdern. Der 18-Jährige fuhr auf die Gruppe zu und schätzte vermutlich den Bremsweg falsch ein, sodass er in die stehende Gruppe fuhr. Dabei wurde ein 20-jähriger Jugendlicher schwer verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.25 Uhr schließlich stürzte am Sonntag ein 59-jähriger Fahrradfahrer in Schwarzburg auf dem dortigen Radweg. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Polizei in Saalfeld erklärte: "Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden".