Drei Verletzte bei Unfall nahe Gräfenthal

Gräfenthal. Es gab einen Frontalzusammenstoß am Samstagnachmittag.

Bei einem Unfall bei Gräfenthal in Saalfeld-Rudolstadt sind am späten Samstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war laut MDR ein 40-Jähriger mit seinem Auto zwischen Lippelsdorf und Gebersdorf beim Überholen in den Gegenverkehr geraten und danach frontal zusammengestoßen.

Der Mann und die beiden 54 und 56 Jahre alten Frauen aus dem entgegenkommenden Auto mussten schwer verletzt ins Krankenhaus.

