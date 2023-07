Drei Verletzte: Unfall mit Linienbus in Rudolstadt

Blick auf die Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt, wo am Freitag der Unfall passierte. In der Linksabbiegespur Richtung Erfurt/Stadtilm fuhr ein Bus auf einen Pkw auf.

Rudolstadt Auffahrunfall nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf der Linksabbiegespur an der Ankerwerkskreuzung

Bereits am Freitagmittag kam es an der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Das teilte die Saalfelder Polizei am Sonntag mit.

Ein Linienbus befuhr die Herbert-Stauch-Straße, die als Ortsumfahrung von Schwarza dient, von Saalfeld kommend und fuhr aus Unachtsamkeit auf der Linksabbiegerspur in Richtung Schaala auf einen vor ihm haltenden Pkw auf.

Rettungsdienst bringt Verletzte in die Klinik

Während beide Fahrer unverletzt blieben, erlitten eine zehnjährige Mitfahrerin im Pkw sowie zwei Fahrgäste des Busses nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Zwei der drei Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Thüringen-Kliniken gebracht.