Dreister Diebstahl aus Lieferfahrzeug in Rudolstadt

Rudolstadt. Am Montagmorgen kam es in Rudolstadt zu einem besonders dreisten Diebstahl. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs war gerade dabei, frische Ware in die Filiale einer Fleischerei in der Oststraße zu bringen, als ein bislang unbekannter Täter die kurze Abwesenheit nutzte, um zwei Geldkassetten aus dem Firmenfahrzeug zu stehlen. Der Fahrer und eine Verkäuferin verfolgten den offensichtlich männlichen Dieb zwar noch einige Meter zu Fuß, doch entkam dieser dann schließlich in der Dunkelheit. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei unter Telefon 03671- 560 zu melden.