Dreister Diebstahl - Zwei Fahrer mit fast 2 Promille - Brand in Grarage

Zwei Pkw-Fahrer mit jeweils fast 2 Promille

Samstagabend wurde in der Pößnecker Straße in Saalfeld/Gorndorf ein Dacia-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von beachtlichen 1,95 Promille fest.

Fast zur selben Zeit wurde auf der Bundesstraße 88 bei Rottenbach ein Ford-Fahrer kontrolliert und der identische Atemalkoholwert von 1,95 Promille festgestellt.

In beiden Fällen folgten Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige.

Brand in Garage

Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Schwarza ein Garagenbrand im Kopernikusweg mitgeteilt. Offensichtlich wurden hier in einer unvermieteten Garage u. a. Küchengeräte, Hausrat und Akkus bzw. Batterien gelagert. Aus unbekannter Ursache kam es zu einem sich langsam ausbreitenden Schwelbrand, der durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dreister Diebstahl aus Lkw

Ein besonders dreister Diebstahl ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Rudolstadt. Ein Lkw-Fahrer stellte gegen Mitternacht sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Rudolstädter Gartenstraße ab. Anschließend legte er sich in die Kabine im Fahrerhaus zum Schlafen. Einige Zeit später verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten u. a. ein mobiles Navigationsgerät und weitere Gegenstände des schlafenden Fahrers im Wert von circa 500,- Euro. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen