Dritte Impfung möglich in Rudolstadt

Rudolstadt. In Rudolstadt werden ab sofort Auffrischungsimpfungen angeboten. Zudem ist am kommenden Wochenende wieder Impfen ohne Termin möglich.

In der Impfstelle im ehemaligen Rudolstädter Krankenhaus in der Jenaischen Straße werden ab sofort Auffrischungsimpfungen angeboten. Diese Impfungen können derzeit für die Vormittage gebucht werden. In der Woche wird der Impfstoff von Biontech verwendet, am Sonntag der von Moderna, teilt Impfstellenmanagerin Angelika Warkus mit.

Zudem besteht dieses Wochenende wieder das Angebot zum Impfen ohne Termin. Geöffnet ist die Impfstelle Freitag, Samstag und Sonntag von 7.30 bis 13.30 Uhr. Am vergangenen Wochenende nutzten 105 Personen diese Möglichkeit in Rudolstadt.