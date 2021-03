Drogen, Utensilien und Anzuchtanlage bei Mutter und Sohn in Saalfeld gefunden

Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen hat die Polizei in Saafeld Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, eine kleine Anzuchtanlage sowie mehrere Cannabispflanzen sichergestellt.

Am Dienstagabend durchsuchten die Polizisten im Ortsteil Gorndorf zunächst die Wohnung einer 50-Jährigen in der Stauffenbergstraße. Dabei seien geringe Mengen Betäubungsmittel sowie dazugehörige Utensilien und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden. Im Zimmer ihres 26-jährigen Sohnes seien neben weiteren kleinen Mengen Betäubungsmittel und Utensilien auf dem Balkon auch Pflanzenreste entdeckt worden. Während der Durchsuchung traf der ebenfalls beschuldigte Sohn am Einsatzort ein, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Sohnes, ebenfalls in Gorndorf, stießen die Polizisten auf eine kleine Anzuchtanlage sowie mehrere Cannabispflanzen.

Mutter und Sohn müssen sich nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Ehepaar baut aus elterlicher Sorge Drogen an

Mehr Blaulichtmeldungen