Drognitz: Telgenhofs bauen, um zu bleiben

Ruhig und bis auf Vogelzwitschern fast still breiten sich die Wälder um den Saalberg bei Drognitz, doch auf halber Höhe über dem Stausee wird es laut: Motoren brummen, Eisen klirrt, eine Sandladung rutscht rauschend von einem Lkw. Ziemlich viel Unruhe auf einem eigentlich geschlossenen Campingplatz.

Wenn die Bauleute schon mal da sind ...

„Eigentlich wollten wir dieses Jahr mal nichts Größeres investieren und die Saison schön ruhig laufen lassen“, erzählt Michael Telgenhof, der an der Rezeption via Telefon, Facebook und Instagram die Krisen-Kommunikation pflegt. Seit der Übernahme und Neugründung als „Camping Thüringer Wald“ vor fünf Jahren haben er und seine Frau Patricia die damals abgewirtschaftete Anlage zum Drei-Sterne-Platz entwickelt, mit Sportplatz, Bistro und Minimarkt inklusive frisch gebackener Brötchen. Erst im vorigen Jahr hatten sie die neue Rezeption eröffnet, WLAN installiert, den Gemeinschaftsraum noch gemütlicher eingerichtet. Das hätte man auch mal nur genießen können.

Dann aber die Sache mit der Kläranlage. Bislang landeten die Abwässer der Ferienhaus-Siedlung und des Telgenhofschen Campingplatzes mit in der Anlage von Bungalowsiedlung und Campingplatz Hopfenmühle, die der Gemeinde Drognitz gehört. Deren Erneuerung ist aus Sicht der Unteren Wasserbehörde nun nicht mehr aufschiebbar; Drognitz aber will den teuren Neubau nur für die Nutzer in seiner Zuständigkeit, also für die Hopfenmühle.

Spielplatz bekommt nicht haftenden Luxus-Sand

Was heißt: Telgenhofs müssen für den Campingplatz eine eigene vollbiologische Anlage installieren. Die Planungen begannen bereits 2019, in die Bauphase ging es nach Saisonschluss, seit knapp zwei Wochen ist die Anlage fertig. Sechs riesige Drei-Kammer-Zisternen, von denen nur die Abluftrohre noch zu sehen sind. „Das Modernste, was es derzeit gibt“, versichert Michael Telgenhof. Alle Motoren extra leise, die Abluft-Röhren werden noch eingehaust, das gereinigte Abwasser plätschert nicht etwa gen Stausee, sondern wird in tiefen Bohrungen versenkt, die nach Maßgabe geologischer Gutachten niedergebracht wurden. „Von der Menge her ist die Anlage ausreichend für alle jetzigen Stellplätze plus ein paar obendrauf“, erläutert Telgenhof, „bei Bedarf könnten weitere Module angeschlossen werden.“

Begrenzt wird die Kläranlage von einem neu angelegten Erdwall. Der verbirgt freilich nicht nur die Abwassertechnik, sondern auch und vor allem die Straße hinterm Zaun des Campingplatzes. „Wenn das alles dann bewachsen ist, wird das super aussehen“, meint der Platzchef und geht mal auf ein paar Worte zu den Bauleuten einer Bad Lobensteiner Firma, die den Boden planieren. Da man wegen der Kläranlage schon mal am Graben und Bauen war, sei es sinnvoll gewesen, gleich noch mehr in Angriff zu nehmen, erläutert Telgenhof. Und so entstehen auf einem Stück abschüssiger Wiese, wo sich zuvor nur schlecht Wohnwagen abstellen ließen, ein paar hundert Quadratmeter tischebener Fläche samt Wasser- und Stromanschlüssen – etwa 15 bis 20 weitere Camper-Stellplätze. „Nicht weit vom Wanderweg-Tor und vom Teich, gleich oberhalb davon der Sanitärbau und mit weitem Blick über den Wald – das werden die Leute mögen“, ist Telgenhof überzeugt. Im Blick, geradeso noch, wäre dann auch der Spielplatz, der nun ebenfalls entsteht. „Mit Luxus-Sand“, sagt der Chef und lächelt. Der Sand werde wie solcher am Ostseestrand fast gar nicht an der Kleidung haften und somit auch nicht in die Wohnwagen getragen.

Telgenhof erwartet mehr Lust auf Heimaturlaub

Vom künftigen Spielplatz ist es nicht weit bis zur nächsten Baustelle. Die Zufahrt zum Platz wird gerade erheblich erweitert und quasi als doppelte Einbahnstraße mit üppiger Breite angelegt. „Wir wollen endlich den Zustand beenden, dass sich An- und Abreisende im Weg stehen und Gäste warten müssen, die einfach nur einen Ausflug machen wollen“, erklärt Telgenhof. Zudem wird das vordem gerade für Caravan-Neulinge unangenehme Gefälle abgeflacht, der Kurvenradius vom Parkplatz erweitert. Zugleich wird auf einen Teil des Parkplatzes der Abfall-Entsorgungsbereich verlagert, damit die Container nicht mehr so nahe an der Terrasse von Bistro und Minimarkt stehen.

Gerade die Umgestaltung der Zufahrt hat für das aus dem niederländischen Tubbergen stammende Paar aber nicht nur praktische Gründe. In der Vergangenheit habe es ein ständiges Auf und Ab mit häufig wechselnden Besitzern der ehemaligen Mutschwiese gegeben. „Wir sind nun fünf Jahre hier, und wir wollen mit diesen Umbauten auch zeigen, dass wir uns hier auf Dauer eingerichtet haben“, unterstreicht Michael Telgenhof. Wenn „die Sache mit dem Virus“ durchgestanden sei, werde Urlaub in der Heimat respektive im eigenen Ferienhaus auf Rädern so richtig Fahrt aufnehmen, ist Telgenhof fest überzeugt. „Die Leute wollen genießen, nicht mehr von Ort zu Ort hetzen“, hat er ausgemacht. Einige Gäste, für die in den Vorjahren der Platz am Hohenwarte-Stausee nur eine Station von vielen war, hätten nun schon angekündigt, den ganzen Urlaub hier zu verbringen.