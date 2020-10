Drognitzer kämpfen für ihren Dorfbrunnen

Drognitz. Der Feuerwehrverein von Drognitz ist diese Woche ein Rateteam in der Morgenhahn-Show bei Radio MDR Thüringen.

Kaum ist das Fest zum 900-Jährigen des Ortes vorbei, da legt der Feuerwehrverein von Drognitz schon wieder los. Ziel ist diesmal die Verschönerung des Dorfbrunnens. In dieser Woche stellt der Verein das Morgenhahn-Team im Radio-Frühprogramm von MDR Thüringen. Wenn der Feuerwehrverein im Spiel die 500 Euro absahnt, dann ist der Brunnen in der Mitte vom Dorf dran, der dringend wieder in Ordnung gebracht werden muss.

Bis vor ein paar Wochen hat der gerade einmal zwei Jahre alte Verein die 900-Jahrfeier organisiert. Dazu haben alle 24 Vereinsmitglieder über Monate Fotos und Dokumente für die Festschrift zusammengetragen. Dabei fiel auf, dass der Brunnen schon mal deutlich schöner war als derzeit. In den 1970er Jahren war er mit viel Engagement der Einwohner gebaut worden, über die Jahre aber verfallen und ist jetzt nur noch ein Beet.

Damit der Brunnen wieder Mitte und Treffpunkt von Drognitz wird, trommelt der Feuerwehrverein jetzt alle zusammen und lässt nichts unversucht, um an Geld zu kommen. So wird auf den nahen Campingplätzen selbst gebackener Kuchen verkauft. Weil das Herbstfest und möglicherweise auch der Weihnachtsmarkt Corona zum Opfer fallen, hat sich der Verein beim MDR als Morgenhahnteam beworben.