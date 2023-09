Drüber & Drunter-Tag gewährt Einblicke in die Geologie des Kamsdorfer Reviers

Kamsdorf/Könitz Alle zwei Jahre bündelt die Gemeinde Unterwellenborn ihre diesbezüglichen Angebote zwischen Könitz und Unterwellenborn

Noch bis 17 Uhr läuft am Sonnabend der von der Gemeinde Unterwellenborn in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Unternehmen organisierte Drüber & Drunter-Tag, der alle zwei Jahre Einblicke in die Geologie der Region und tolle Mitmachaktionen bietet.

Die Angebote für die ganze Familie, die es an sechs verschiedenen Orten in Könitz, an der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn und im Großtagebau der Remex Kamsdorf GmbH gab, wurden schon bis zum Mittag ausgiebig genutzt. So konnte man sich im Busshuttle über das Tagebaugelände fahren lassen und erfuhr dabei von Ex-Geschäftsführer Andreas Kastner Wissenswertes über den Abbau und die Verarbeitung von Grauwacke am Standort.

Einen ausführlichen Bericht über den Tag gibt es am Montag in der OTZ.