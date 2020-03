Der Dürerpark in Saalfeld soll saniert werden

Saalfeld. Stadtrat votiert für die Neugestaltung. Auch der Bebauungsplan für eine Begegnungsstätte an der Beulwitzer Straße erhielt eine Mehrheit.

Dürerpark-Umbau in Saalfeld beginnt im Mai

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dürerpark-Umbau in Saalfeld beginnt im Mai

Der Saalfelder Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Mittwochabend den Umbau des Dürerparks in Saalfeld mit großer Mehrheit beschlossen. Die Bauzeit startet laut Beschlussantrag am 4. Mai und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Gesamtbaukosten betragen 592.000 Euro, die Gesamtplanungskosten 132.000 Euro. Wie die Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU) erklärte, werde das Vorhaben Dürerpark zu zwei Dritteln gefördert. Die Pläne des Büro IHLE seien den Anwohnern vorgestellt worden. „Wir haben viele Gespräche geführt“, erklärte die Baudezernentin, „nun haben wir einen guten Plan“.

„Das wird einer Kurstadt Saalfeld gerecht“ Besonderes Merkmal der Umgestaltung ist die Schaffung einer neuen Wasserfläche sowie eine kleine Wasserstelle am Spielplatz. Der Springbrunnen aus dem Siebzigerjahren soll weichen. Zudem entstehen neue Verweilplätze, erläuterte Bettina Fiedler, die Wegebeziehungen in dem Park würden verbessert. Auch „die Blütenvielfalt“ werde verschönert und der Spielplatz erweitert. Die Dezernentin: „Das wird einer Kurstadt Saalfeld gerecht.“ Eine Begegnungsstätte für die Kinder von der Beulwitzer Straße Mit Mehrheit bei fünf Enthaltungen aus der AfD-Fraktion stimmten die Stadträte ebenfalls für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für den Bau einer Begegnungsstätte im Wohngebiet an der Beulwitzer Straße. Ein Grundstück, das die Stadt zunächst als Baufeld für eine modulare Begegnungsstätte vorgesehen hatte, steht nicht zur Verfügung. „Wir sind nicht ins Eigentum gekommen“, erklärte die Baudezernentin. Jedoch habe die Firma Real Estate nun ein Angebot gemacht. „Wir wollen das Quartier positiv weiterentwickeln“, sagte Bettina Fiedler. SPD-Grüne-Fraktionschef Steffen Lutz betonte, dass in dem Wohngebiet die meisten Kinder wohnen: „Es ist wichtig, dass sie sich begegnen können.“