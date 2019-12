Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durch die Hintertür in den Stadtrat Rudolstadt

Wenn es um die Arbeit in den Ausschüssen des Stadtrates geht, dort, wo die Beschlüsse vorbereitet werden, kann es gar nicht genug Sachverstand geben. Deshalb haben sich die Volksvertreter in Rudolstadt auch in ihre Geschäftsordnung geschrieben, dass durch Beschluss „höchstens neun wahlberechtigte Personen als sachkundige Bürger in den Finanz-, den Wirtschafts-, Verkehrs-,Umwelt- und Bauausschuss und den Kultur- und Sozialausschuss berufen“ werden können. Jede Fraktion kann maximal so viele sachkundige Personen vorschlagen, wie ihr Ausschusssitze zustehen. Diese haben beratende Aufgaben. „Bei der Berufung von sachkundigen Bürgern spielt deren Zugehörigkeit zu einer Partei oder Wählergruppe keine Rolle. Die Auswahl erfolgt ausschließlich auf Grund von Sachverstand und Qualifikation“. So steht es in der Geschäftsordnung.

Tatsächlich entscheiden die Rudolstädter Stadträte am Donnerstag über die Berufung von 19 Leuten als „sachkundige Bürger“. Interessanter Weise standen 15 davon zur Kommunalwahl im Mai auf dem Stimmzettel ihrer jeweiligen Partei - und fielen beim Wähler durch. Manche nur knapp, wie Katja Bettenhausen (Grüne), Astrid von Killisch-Horn (SPD) oder Werner Thomas (CDU), die jeweils über 300 Stimmen erhielten, andere aber deutlich. Soll ihnen nun ein Hintertürchen in den Stadtrat geöffnet werden? Positiv betrachtet, hatten die Parteien und Wählervereinigungen schon im Frühjahr jede Menge Experten auf ihren Kandidatenlisten, deren Fähigkeiten die Wähler nur nicht richtig erkannten. Dies zumindest kann man aus den Begründungen lesen, wonach die Mitgliedschaft in einem Karnevalsverein eine Kandidatin für die Mitarbeit im Kultur- und Sozialausschuss qualifiziert oder das Dasein als Offizier der Bundeswehr für den Finanzausschuss. Immerhin vier der 19 sachkundigen Bürgerkandidaten standen nicht zur Wahl - zwei von der BfR nominierte, je einer von CDU/FDP/FWG und AfD. Die Kosten der zusätzlichen Ausschuss-Expertise für den Steuerzahler halten sich übrigens in Grenzen. Werden alle 19 berufen, kommen insgesamt gut 3000 Euro Entschädigungen im Jahr zusammen.