Die Polizei nahm einen 49-Jährigen fest. In seiner Wohnung fand die Polizei mehrere hundert Gramm Marihuana. (Symbolbild)

Saalfeld. Bei einer Durchsuchung von mehreren Objekten in Königsee hat die Polizei einen 49-jährigen Mann festgenommen.

Mit Drogenspürhund auf Schulhof – Durchsuchungen und Festnahme in Königsee

Bei einer Durchsuchung am Freitagvormittag in Königsee hat die Polizei einen 49-Jährigen festgenommen und mehrere hundert Gramm Marihuana beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilte, waren 30 Polizisten der Landespolizei Saalfeld, unterstützende Beamte der Bereitschaftspolizei und Polizisten aus Suhl an der Durchsuchung beteiligt.

Die Beamten durchsuchten sechs Objekte, darunter auch das Außengelände einer Schule. In der Wohnung des 49-Jährigen fanden sie die Drogen, die sie beschlagnahmten.