Dutzende Temposünder - Anwohner überrascht Einbrecher - Aggressiver Faschingsgast

Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen kam es in einer Gaststätte in Dörnfeld an der Heide zu einem Einbruch. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge schlugen zwei bislang unbekannte Täter ein Fenster der Gaststätte ein und drangen ein. Ein in der Wand verankerter Tresor wurde geöffnet, insgesamt wurden etwa 150 Euro entwendet.

Ein Anwohner überraschte offensichtlich die beiden Täter. Einer der beiden Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Pennewitz, der andere Täter versuchte noch an sein auf dem Nachbargrundstück abgestelltes Fahrrad zu gelangen, floh dann jedoch zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Das zurückgelassene Fahrrad sowie weitere Spuren werden überprüft. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, oder Auffälliges wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 zu wenden. Tatzeitraum war Montagmorgen etwa zwischen 3.30 Uhr bis 4.15 Uhr in Dörnfeld a. d. Heide.

Dutzende Temposünder

Am Samstag fand eine Tempokontrolle auf der Ortsumfahrung Unterwellenborn Richtung Gera statt. Während des Messzeitraumes wurden bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 69 Verstöße festgestellt: 51 Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon. Der Höchstgemessene, mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h nach Toleranzabzug, entkam nur knapp einem Monats-Fahrverbot.

Aggressiver Faschingsgast widersetzt sich Polizei

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma baten die Polizei am Dienstag gegen 0:45 Uhr um Unterstützung, da es bei einer Faschingsveranstaltung in der Sonneberger Charlottenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Gast gekommen war.

Dieser beleidigte Anwesende und weigerte sich trotz Aufforderung, die Veranstaltung zu verlassen. Auch einem Platzhinweis der Polizisten kam er nicht nach. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte er mehrfach und verletzte sich, so dass ein Rettungswagen alarmiert werden musste. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,17 Promille. Da der 35-jährige Sonneberger erneut die Veranstaltung besuchen wollte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Mit 2,1 Promille gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Montag gegen 21:30 Uhr in der Coburger Straße in Sonneburg ein Seat-Fahrer kontrolliert. Bereits beim Herantreten an die Fensterscheibe stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 38-jährigen Sonneberger einen Wert von 2,11 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und vor Ort Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet.