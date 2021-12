Dutzende Temposünder in Kirchhasel

Uhlstädt-Kirchhasel. Eine Tempokontrolle der Polizei führte zu zahlreichen Verstößen.

Montagvormittag erfolgte eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Rudolstädter Straße in Kirchhasel. Bei erlaubten 30 km/h in Fahrtrichtung Jena passierten laut Polizei über 430 Fahrzeuge die Stelle. Bei 65 Fahrern wurden Verstöße festgestellt, wovon der Großteil Verwarnungen blieben angesiedelt war.

In 14 Fällen erwartet Temposünder jedoch ein Bußgeldverfahren, bisher muss ein Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 63 km/h.

