E-Autos haben es schwer in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Vier Schüler des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums widmen sich in Seminarfacharbeit dem Thema Elektromobilität

Ob und wie die Elektromobilität im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf dem Vormarsch ist, diesem Thema widmeten sich vier Schüler des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums Saalfeld in einer Seminarfacharbeit. Um es vorweg zu nehmen: E-Autos haben es im Landkreis schwer, vor allem seit die staatliche Förderung des Kaufs zurückgefahren wurde.

Im vorigen Jahr wurden in saalfeld-Rudolstadt 300 neue Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb verkauft sowie 400 Hybrid-Pkw. Thüringen lag bundesweit auf einem der hinteren Plätze, so die Erkenntnis von Marek Schneeweiß, Robin Borst, Arvid Wolfram und Steve Rathgeber.

Anteil der Stromer ging dieses Jahr zurück

„Das erste Elektroauto wurde bei uns im Jahr 2007 verkauft”, erinnerte sich Michael Kubelt, Verkaufsleiter vom Autohaus Welz in Saalfeld, an den elektromobilen Neuanfang. „Im Jahr 2022 betrugen die Verkaufszahlen der Elektroautos 16 Prozent des Gesamtvolumens an den verkauften Fahrzeugen. Im Jahr 2023 gab es einen Rückgang auf 10 Prozent des Gesamtvolumens, da sich die Förderung der BAFA verändert hat”, so Kubelt.

Eine zentrale Frage beim Kauf eines E-Autos sei die Lademöglichkeit. "In Saalfeld gibt es acht öffentliche Ladestationen mit mehreren Ladesäulen", so die Schüler.