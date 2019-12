Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

E-Autos legen im Landkreis deutlich zu

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stellen Autos mit dicken Motoren die Minderheit. Das zeigt ein Blick in die jüngste Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes. Demnach haben nach aktuellem Stand nur 9,9 Prozent der im Landkreis zugelassenen privaten oder betrieblichen Personenkraftwagen einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum (2.000 cm²). Das entspricht 5.981 Fahrzeugen, ein Rückgang um 97 Fahrzeuge gegenüber 2018. Auch in der Motorklasse von 1.400 bis 1.699 Kubik sank der Bestand um 1.078 Fahrzeuge.

Demgegenüber machen Wagen mit Aggregaten unter 1,4 Litern Hubraum genau 41,1 Prozent (24.737 Pkw) des gesamten Fahrzeugbestands aus – was neun Autos mehr als noch 2018 bedeutet. Der Rest, also 49 Prozent, liegt in der Klasse zwischen 1.400 und 1.999 Kubikzentimetern, Hybridmodelle eingerechnet. Am auffälligsten ist der Zuwachs bei Elektroautos: Waren 2018 noch 18 „Stromer“ im Landkreis zugelassen, waren es ein Jahr später mit 39 bereits über doppelt so viele. Zusammengenommen gab es 2019 im Kreis 60.204 zugelassene Pkw, 1.127 weniger als noch im Jahr 2018.

Die Behörde verweist in der Mitteilung auch auf die Überwachung des Spritverbrauchs in neuentwickelten Autos durch die EU ab dem Jahr 2021 in allen Neuzulassungen. Bereits mit Beginn dieses Jahres beginnt der Testbetrieb. Dabei sollen in jedem Auto die Verbrauchsdaten in Echtzeit aufgezeichnet und voraussichtlich online gemeldet werden.