„Echoes of Swing“ loben Akustik in Saalfelds Meininger Hof

Gegen Ende des Konzerts forderte Echoes-of-Swing-Chef Chris Hopkins das Publikum zu einem „riesigen Applaus für Tobias Fritzsche und sein Team“ auf. Zwar waren nicht ganz so viele Leute am Samstagabend zum Abschlusskonzert der 35. Saalfelder Jazztage in den Meininger Hof gekommen, doch sie folgten dem Applaus-Aufruf frenetisch. Das hatte viel mit dem Mut der Meininger-Hof-Macher zu tun, sich mit den Jazztagen gegen die Corona-Wirrnisse zu stemmen. Und es hatte viel mit den überragenden spielerischen Qualitäten der „Echoes of Swing“ zu tun, die ihre Extraklasse unter Beweis stellten.

Weniger als 200 Eintrittskarten wurden bei den 35. Jazztagen verkauft, erklärte Meininger-Hof-Chef Fritzsche gegenüber dieser Redaktion. Dabei waren aufgrund der Abstands-Regeln corona-bedingt überhaupt nur 400 Tickets möglich gewesen. „Die Leute sind vorsichtig geworden“, erklärt sich Fritzsche das Wegbleiben vieler Jazzfans. „Wir hören das auch von anderen Veranstaltern“, sagte Fritzsche, „wir sind froh über jeden, der kommt“.

Duke Ellington, Billie Holiday, aber auch Bach

Froh ist Fritzsche auch darüber, die 35. Saalfelder Jazztage „überhaupt zu einem Ende führen zu können“. Bekanntlich müssen viele Kultureinrichtungen wegen der Corona-Pandemie zum 2. November schließen. Musikalisch-künstlerisch indes war dieses Ende indes ein echtes Highlight. Die „Echoes of Swing“ legten sich ins Zeug und brachten ihre Interpretation großer Klassiker von Künstlern wie Duke Ellington und Billie Holiday, aber auch Bach mit viel Verve ins Publikum.

„Falls sie tanzen wollen - das Lied ist in C-Dur...“

Dabei zeigten die Echoes immer wieder ihren Hang zu einem feinen Humor: Beim Scott-Joplin-Titel „Ragtime dance“ hieß es: „Wenn sie denken, die Jungs haben da am Ende des Stücks was vergessen, muss ich Ihnen sagen: das Lied ist so...“ Eine Bach-Interpretation der Sechsten Englischen Suit von Johann Sebastian Bach gebe es nur „als Dank“ dafür, dass ein Vogel dem Pianisten Bernd Lhotzky beim Besuch des Bach-Geburtshauses in Eisenach auf den Anzug gemacht habe… Zu ihrer Interpretation von „Don’t Save Your Love (For A Rainy Day)“ witzelte Trompeter Colin T. Dawson: „Falls sie tanzen wollen - das Lied ist in C-Dur...“ Zum weltbekannten Stück „Volare“ von Domenico Modugno hieß es selbstironisch: „Sie werden das Stück nicht erkennen...“ Zu Duke Ellingtons „On a Turquoise Cloud“ kündigten die Jazzer an, sie werden versuchen das Stück in türkiser Farbe zu spielen.

Vielleicht kommen die „Echoes of Swing“ 2021 wieder

Mehrmals lobte Saxophonist Chris Hopkins die Bedingungen im Meininger Hof. Der Blüthner-Flügel sei gerade frisch überholt worden „und das hört man auch“. Zudem sei die Akustik im Meininger Hof außerordentlich gut, das liege womöglich am Holzfußboden. Die gute Schallsituation des Saales ermögliche es den „Echoes of Swing“, so gut wie akustisch zu spielen. Es sei „ein toller Saal, ein regelrechtes Großod“. Die Spielstätte sei für die Band ideal, „nicht zu groß und nicht zu klein“. Wohl auch deshalb seien die „Echoes of Swing“ mit Tobias Fritzsche bereits in Verhandlungen über einen weiteren Auftritt im kommenden Jahr.