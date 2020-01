Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Echte Alternativen“ für Saalfelder Köditzgasse gefordert

Die Oberfläche der Köditzgasse in Saalfeld, eine der Hauptausfallstraßen aus der Saalfelder Innenstadt, bröckelt stark. Saalfeld könne froh sein über den milden Winter, denn „da fährt einmal der Schnellpflug drüber und der Belag ist weg“, sagt Horst Blaschke, sachkundiger Einwohner im Saalfelder Bauausschuss. Im Rathaus ist die Sanierungsbedürftigkeit der Fahrbahn, als auch der darunter liegenden Medien bekannt. Daher kündigte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) jüngst in einer Einwohnerversammlung noch für dieses Jahr den Beginn des Ausbaus der Köditzgasse an. Im Bauausschuss präzisierte Tiefbauamtschef Uwe Neumann, im Juli oder August sei Baustart. Die Arbeiten würden im kommenden Jahr weitergeführt.

„Sonst kann es so bleiben wie es ist“ Vor Ort haben Anwohner und Gewerbetreibende durchaus Vorstellungen, wie ihre Straße einmal aussehen sollte. In einer Glaserei sagt Sieglinde Gräßler, sie wünsche sich auf der rechten Seite abgesengte Bordsteine, damit Anlieferfahrzeuge parken und der Bus auf der Einbahnstraße trotzdem durchfahren könne. „Sonst kann es so bleiben wie es ist.“ Viel Gestaltungsraum sei in der schmalen Straße ohnehin nicht. Eine in der Köditzstraße arbeitende Angestellte hofft, dass auch die Hausanschlüsse gleich mitinstalliert werden - damit die neue Straße nicht hinterher gleich wieder aufgerissen werden müsse. Steffen Lutz, Chef der SPD-Grüne-Fraktion im Stadtrat, erinnert daran, dass die Köditzgasse die erste Altstadtstraße ist, die saniert wird bei Vorliegen eines Innenstadtverkehrskonzepts und eines Radverkehrskonzepts. Beide Konzepte werden seit geraumer Zeit erarbeiten und wurden den Stadträten noch nicht vorgelegt. Lutz kann sich eine Mischverkehrsfläche vorstellen, auf der alle Verkehrsteilnehmer gleichrangig sind, also gar keine Bordsteine existieren. Die Einbahnstraßenregelung könne für den Kraftverkehr aufrecht bleiben, Radfahrer jedoch dürfen seiner Vorstellung nach beide Richtungen benutzen. „Es wäre schön, wenn unterschiedliche Alternativplanungen im Bauausschuss vorgelegt werden“, erklärte Lutz. Dem Bauausschuss sollen „echte Varianten“ vorgelegt werden Auch Horst Blaschke möchte „echte Varianten“ sehen, und nicht nur im Bauausschuss, sondern auch in einer öffentlichen Bürgerversammlung, die vom Bürgermeister bereits in Aussicht gestellt wurde. Darunter könnte eine „konservative Variante“ sein, aber auch eine, die eine Mischverkehrsfläche beinhaltet.