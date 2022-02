Ehrenamt in Heimatstuben als Thema für Auszeichnung

Saalfeld. Ausschuss legt Thema für den Ehrenamtspreis fest. Anträge können bis zum 30. Juni gestellt werden.

Der Landkreis fördert auch in diesem Jahr Ehrenamtliche bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten für das Gemeinwohl. Die Mittel stellt die Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Verfügung. Als Schwerpunktthema und für die Preisverleihung hat der Ausschuss für Kultur- und Bildung nach Vorberatung im Ausschuss für Soziales und Gesundheit das Engagement in Heimatstuben und Heimatmuseen des Landkreises besonders zu würdigen. Mit Beschluss des Kreistages vom 14. Juli 2020 wurde die Erarbeitung eines Museumskonzepts für Museen und museale Einrichtungen im Landkreis beauftragt. Im Rahmen der Bestandserfassung hat sich gezeigt, dass zahlreiche museale Einrichtungen im Kreis ehrenamtlich betreut werden. Dies gilt insbesondere für die vielen Heimatstuben und Heimatmuseen. Vorschläge für mögliche Preisträger sind ab sofort möglich (zu schicken an das Presse- und Kulturamt des Kreises).

Darüber hinaus können Anträge zur Ehrenamtsförderung noch bis zum 30. Juni an das Presse- und Kulturamt des Landratsamtes geschickt werden. Der Landkreis fördert hier auf drei verschiedenen Wegen die ehrenamtlich Tätigen. Neben der Förderung des allgemeinen Ehrenamtes für Personen, die mindestens 20 Stunden im Monat ehrenamtlich tätig sind, werden innovative ehrenamtliche Projekte gefördert. Hier können für Projekte des laufenden Jahres Mittel beantragt werden. Als dritte Fördermöglichkeit gibt es die Aufwandsentschädigung. Vereine, Verbände sowie Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften, Stiftungen und Initiativgruppen können Zuwendungen bekommen, wenn es sich um eine gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit handelt, die unentgeltlich erbracht wird und entsprechend gewürdigt und gefördert werden sollte. Die Förderanträge müssen bis zum 30. Juni 2022 eingereicht werden.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Informationen, Vordrucke oder Beratung über das Presse- und Kulturamt, Telefon 03671/82 32 08 und unter www.kreis-slf.de (Bereich: Bürgerservice, Förderung, Ehrenamtsförderung)