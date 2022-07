Ehrenamtsengel für den Rudolstädter Posaunenchor

Rudolstadt Auszeichnung zum Gemeindefest erfolgt stellvertretend für alle Chöre und Instrumentalkreise in der Region

Zum traditionellen Gemeindefest hatte die Kirchgemeinde Rudolstadt am Sonntag in den Supturhof Am Gatter eingeladen. Mit einem Open-Air-Gottesdienst im Freien begannen die Feierlichkeiten, in dem Pfarrer Martin Krautwurst über das wohl bekannteste Sommerlied “Geh aus mein Herz und suche Freud…” predigte: “Auch wenn nicht alles perfekt scheint und uns so manches das Leben schwer macht, der Lieddichter Paul Gerhard zeigt uns in seiner Freude über Gottes Schöpfung, dass es viel mehr im Leben gibt, was unser Herz und Leben reich macht!”

Dazu gehörte wohl auch das köstlich zusammengetragene Buffet im Pfarrgarten, die Bastelstraße zwischen Kirschbaum und Himbeersträuchern, die Entdeckertour für die Kinder in der schönen Stadtkirche oder der Wettbewerb im Chorraum über den schönsten und größten Kirchturm aus Ankerbausteinen, den Noah Bär aus Pflanzwirbach gewann.

Höhepunkt war die Verleihung des Ehrenamtsengel an den Rudolstädter Posaunenchor unter der Leitung von KMD Frank Bettenhausen, der zuvor den Gottesdienst musikalisch begleitet hatte. “Der Ehrenamtspreis durch die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates (Heilwig von Massow) gilt stellvertretend für alle Chöre und Instrumentalkreise in der Region, die mit ihrem Einsatz und ihrer Musik unser Leben so bunt und wertvoll machen”, so Krautwurst.