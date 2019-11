Frank Hohle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen (re.), überreichte die Ehrennadel samt Ehrenurkunde an Detlef Schröder im Beisein von Gabi Wirkner, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt.

Ehrennadel für Meister aus Großkochberg

Rudolstadt. Für seine ehrenamtlichen Verdienste für das Handwerk in Ostthüringen wurde Detlef Schröder aus Großkochberg mit der Ehrennadel der Handwerkskammer für Ostthüringen ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Frank Hohle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt, Gabi Wirkner, vor. Detlef Schröder schloss 1981 erfolgreich ein Fachschulstudium als Ingenieurpädagoge in der Fachrichtung Technologie der metallverarbeitenden Industrie ab.

Seit 1990 in der Ausbildung aktiv

Seit 1994 trägt er zudem den Meistertitel im Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk sowie seit 1996 im Gas- und Wasserinstallateurhandwerk. Am 1. November 1990 begannen Detlef Schröder Tätigkeit als Ausbilder in der Bildungsstätte Rudolstadt der Handwerkskammer für Ostthüringen. In dieser Funktion hat er mit außergewöhnlichem Engagement und Fachkompetenz entscheidend zum Auf- und Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung für die Anlagenmechaniker beigetragen. Vor allem aber sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement erfuhr mit der Auszeichnung eine Würdigung. Im Bereich der Berufsausbildung war er von 2005 bis 2013 stellvertretender Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der SHK-Innung Pößneck-Rudolstadt-Saalfeld und anschließend bis zum Jahr 2016 Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der Innung. Gleichzeitig zeichnete er von 2004 bis 2014 im Berufsbildungsausschuss beim Fachverband SHK Thüringen unter anderem für die Erstellung der Prüfungsaufgaben verantwortlich. Ebenso hat Detlef Schröder sich besondere Verdienste im Rahmen der Meisterausbildung erworben. Neben seiner Dozententätigkeit war er beispielsweise von 1995 bis 1996 stellvertretender Arbeitnehmervertreter im Meisterprüfungsausschuss des Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerks und ist seit 1996 Vorsitzender dieses Meisterprüfungsausschusses. Gleichzeitig hat er seit dem Jahr 2003 den Vorsitz des Meisterprüfungsausschusses des Installateur- und Heizungsbauerhandwerks inne.