Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrung für die Männer der Saalfelder Detscherhütte

In der Detscherhütte auf dem Saalfelder Weihnachtsmarkt wurden in der zurückliegenden Saison genau 12.561,40 Euro durch den Detscherverkauf eingespielt. Nach Abzug der Ausgaben etwa für Butter, Teig und Zimt beträgt der Reinerlös genau 7811,14 Euro. Das teilte Saalfelds Stadtsprecher Martin Hauswald am Dienstag am Rande eines Termins mit, bei dem die beiden Saalfelder Karl-Hermann-Geißler (Sherpa Fonds e. V.) und Michael Schöpe (Freunde des Bergfrieds e. V.) durch Bürgermeister Steffen Kania (CDU) für ihr Engagement geehrt wurden.

Das durch den Verkauf des traditionellen Saalfelder Detschers eingenommene Geld kommt den 19 Vereinen zugute, die die Detscherhütte an den 25 Tagen des Weihnachtsmarktes offen gehalten haben. Die Vereine setzen das Geld für die Vereinsarbeit ein oder spenden es für einen guten Zweck. Für jeden Detscher-Tag sicherten sich die engagierten Vereine genau 289,30 Euro, so Hauswald.

Kania lobte das Engagement von Geißler und Schöpe, ohne die dieses Ergebnis nicht erzielt worden wäre. Nachdem der Festring e. V. die Detscherhütte aus Personalnot nicht mehr betreiben konnte, stand sie für den Weihnachtsmarkt 2018 zur Disposition. In dieser Situation seien Schöpe und Geißler ehrenamtlich eingesprungen. „Ich finde das bemerkenswert“, erklärte der Bürgermeister. Geißler erklärte, für die Vereine sei die Detscherhütte eine gute Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.